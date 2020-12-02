臨近聖誕，在糾結男朋友聖誕禮物，最好的選擇當然是腕錶，盡顯性格，也是男士們最可靠的伙伴。腕錶總是要千挑萬選，畢竟彰顯著配戴者的品味。最近就有一個好選擇，既性價比佳，亦有著恍如為男士而設的性格特質和極佳性能，上山下海，動靜皆宜，正是TAG Heuer再度與英國著名訂製奢華精品商Bamford Watch Department合作，推出限量1,500枚的特別版腕錶Aquaracer Bamford Limited Edition。 攝影：龔嘉盛

TAG Heuer Aquaracer Bamford Limited Edition（$31,300）

TAG Heuer Aquaracer Bamford Limited Edition

乍看之下，此作充滿著剛強的男士魅力，戴上手卻感覺輕盈，是用上耐用的第二級鈦金屬製成。在優雅的黑色錶盤之上，清晰見到「Bamford」字號設於6點鐘位置以標示其獨特性，指針、錶圈和外圈皆以橙色點綴，突顯出運動風格，配以三列式噴砂表面處理錶帶以及設有60分鐘刻度的單向旋轉錶圈，飾以橙漆，還有白色Super-LumiNova®️夜光塗料，不論是室內外、日與夜、地面與海底都能清晰讀時，也吸引眼球。以品牌Aquaracer系列潛水錶為設計基礎，防水達300米，搭載Calibre 5自動機芯。

TAG Heuer Aquaracer Bamford Limited Edition（圖片來源：TAG Heuer）

TAG Heuer的作品向來都有一股速度與激情的味道，原因為何呢？首先，品牌自創立以來就與運動和賽車密不可分，既在1916年推出世上首枚運動計時秒錶，在四年之後更被選用為奧運官方時計。此外，品牌的歷史之中一直都積極參與賽車領域，例如著名的Le-Mans 24小時耐力賽、摩納哥大獎賽等，也曾被選用為F1官方時計，同時邀請到史冊上留名的著名F1車手做代言。所以運動與賽車的基因就一直傳承到品牌每一款作品之上。

TAG Heuer Connected Holiday

TAG Heuer Connected Holiday

說到運動，近年不少朋友都會入手一枚智能腕錶，對做運動的確是好助手。或者大家對於品牌於今年三月推出的第三代奢華智能腕錶Connected仍然記憶猶新，最近更推出新錶面，最新的設計「Synopsis」主要以閱讀性和優雅氣質為特點，提高功能性上的效率，各式顯示模式皆可以自訂，個性化突顯重要資料與個人習慣。錶帶方面也增添了兩款磨砂皮款，以暖色調增添智能手錶一向缺乏的工藝雅致氣息，更適合在不同的場景使用。

TAG Heuer Connected Golf Edition

ZENITH DEFY El Primero 21 High Jewelry Rainbow

聖誕佳節亦是戀人們的節日，如果想挑選奢華的情侶錶款的話，另一個品牌ZENITH就有最新的DEFY El Primero 21 High Jewelry Rainbow可以選擇，特別適合冬日節慶，因為此作在玫瑰金錶殼上以「雪花鑲嵌」工藝將不同的白色美鑽組成有機而隨意的圖案，再加上44顆長方形切割藍寶石以深淺色排列，營造出錶圈活力四射的彩虹，以此為名。另有鈦金屬錶殼款式，白色作為所有顏色的集結體，亦與白色聖誕互相映照。