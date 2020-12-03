Panerai獲委任成Prada帆船賽官方時計　一門五傑全黑華麗特別版

要贏得美洲盃，必須先贏得Prada盃﹗這個受到全世界注目的帆船賽將不止有刺激的比賽，我們還可以看到Panerai特別為了這次賽事而推出的一系列全黑特別版腕錶。因為由Prada冠名贊助的第36屆美洲盃帆船賽挑戰者選拔系列賽，Panerai有幸得到大賽委任成為官方時計，而這重要賽事將於2021年1月15日至2月24日在紐西蘭奧克蘭舉行。

Luminor Luna Rossa GMT腕錶 - 42毫米 (PAM01096) (圖片提供：Panerai)

除了官方時計外，Panerai同時作為競標熱門之一Luna Rossa船隊的官方贊助商，就特別推出了Luminor Luna Rossa GMT腕錶 - 42毫米 (PAM01096)。Luna Rossa船隊AC75帆船的船體和水翼皆以碳纖維製成，Panerai從中取材，製造出創新且可持續的複合材質Scafotech。此一材質經歷回收再生，再鍛造成為一種高科技聚合物，被應用在錶盤上。Scafotech材料的紋理斑駁多樣，從而賦予每個錶盤獨特的外觀，以Carbotech碳纖維製成的錶圈，也具有同樣特性。這種先進材質亦是由Panerai創意工坊開發製造。

Luminor Luna Rossa GMT – 44毫米(PAM01036) (圖片提供：Panerai)

(圖片提供：Panerai)

同系列但擁有更大尺寸的Luminor Luna Rossa GMT – 44毫米，內置P.9010/GMT自動上鏈機械機芯，完全由Panerai自主研製。錶殼採用塗覆黑色類鑽碳鍍模塗層的鈦金屬鑄造，直徑44毫米。同樣的黑色類鑽碳鍍模塗層鈦金屬錶圈，則以微型噴砂潤飾。錶冠槓桿護橋裝置（Safety Lock）以黑色陶瓷製成，藍寶石水晶玻璃錶鏡則以鋼玉製成。錶背鐫刻Luna Rossa標誌、Luna Rossa AC75單體帆船及美洲盃圖案。

錶殼及錶圈用上相同的黑色陶瓷鑄造，Luminor Luna Rossa Chrono Flyback特別之處是用上P.9100自動上鏈機械機芯，這枚完全由Panerai自主研製的計時機芯具有飛返計時及秒針歸零的功能，用於速度競賽絕對是適合不過。

Luminor Luna Rossa Regatta – 47毫米 (PAM01038) (圖片提供：Panerai)

同樣具備計時功能的Luminor Luna Rossa Regatta – 47毫米，錶殼採用Carbotech碳纖維複合物料鑄造，而直徑更高達47毫米。重點之處是其P.9100/R自動上鏈機械機，是在P.9100上添加模組，令其增加倒數功能。此功能對應帆船賽規則中更顯貼心及度身訂製。

Submersible Luna Rossa專業潛水腕錶– 47毫米 (PAM01039) (圖片提供：Panerai)

壓軸出場的Submersible Luna Rossa專業潛水腕錶，是首枚奠基於品牌與第36屆美洲盃帆船賽的紀錄挑戰者Luna Rossa船隊的合作策略的Panerai腕錶。這枚潛水腕錶的防水深度達300米，錶殼採用carbotech鑄造，該款嶄新物料由Panerai率先引入高級製錶界，以碳纖維為基礎成分，質感無比輕盈，可抵禦外來衝擊和防止磨蝕。AC75單體帆船的船身，同樣採用碳纖維物料製造，其圖像鐫刻於腕錶的鈦金屬錶背上，與Luna Rossa標誌和「America’s Cup」字樣相映成趣。