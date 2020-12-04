法國羅浮宮藝術品化身琺瑯錶盤　江詩丹頓為慈善捐出絕代名錶

現在要去法國不似從前容易，你心裡面會否很想可以親眼看到羅浮宮的美術品呢？

錶盤創作靈感源自意大利文藝復興晚期威尼斯畫派畫家Veronese的作品《青年與老年 ─ 農業之神撒頓努斯》(Youth and Age - Saturn)，專為在意大利威尼斯舉行的Homo Faber展覽而打造。(圖片提供：Vacheron Constantin)

延續2019年建立的合作伙伴關係，今年江詩丹頓（Vacheron Constantin）與羅浮宮博物館正式啟動一個合作項目，將會舉辦「以羅浮宮之名 (Bid For the Louvre)」網上專場拍賣會。江詩丹頓將為此次拍賣捐出一枚Les Cabinotiers閣樓工匠特別訂製時計，所有收益將悉數捐贈給羅浮宮博物館的共濟（solidarity）社會教育項目。

灰階琺瑯錶盤示例，靈感來源於法國巴洛克雕塑家Guillaume Coustou的作品 《馬利的駿馬》(Horse of Marly)。(圖片提供：Vacheron Constantin)

成功拍得這枚腕錶的收藏家，可以與羅浮宮的專家及江詩丹頓的藝術大師們一同參與腕錶的訂製創作過程。他將可以在羅浮宮館藏中揀選一件藝術珍品，由江詩丹頓的藝術大師重現於錶盤上。

製作錶盤畫像時，琺瑯大師將根據最終選定的藝術品和藏家的偏好，選擇微繪琺瑯或灰階琺瑯工藝來呈現作品。為了讓有興趣參與拍賣的收藏家們可以更好好地設想成品的模樣，錶廠的設計師們更製作了幾款示範作品，展現出以基於羅浮宮館藏藝術品來創作的潛在作品。

江詩丹頓Métiers d'Art - Chagall & l'Opéra de Paris - 「致敬著名作曲家」腕錶，運用微繪琺瑯錶盤巧妙再現知名藝術家Marc Chagall在1964年為巴黎卡尼爾歌劇院繪製的恢宏穹頂的精巧細節。(圖片提供：Vacheron Constantin)

除了精美的錶盤之外，這枚獨一無二的「以羅浮宮之名 (Bid For the Louvre)」網上專場拍賣會Les Cabinotiers閣樓工匠特別訂製腕錶，更將裝置於直徑40毫米的鉑金或18K金錶殼之內，內裡使用的機芯將會是品牌自製的2460 SC機芯，無論走時的精準性，還是細膩的修飾打磨工藝，均達到江詩丹頓最嚴苛的品質標準及高級製錶傳統，經日內瓦印記認證就正好說明了其身份與地位。