【Corum】創新式一線型機芯輕鬆駕馭任何錶殼　絕學獨步錶壇40年

機芯形狀一直都是主宰了錶殼外形的一大要素，但Corum經典的金橋卻將整個概念反轉，極高端的微型工藝創造出別人模仿不來的特殊機芯，足以讓錶廠在錶壇中留下清晰印記。

長方形金橋40周年紀念版腕錶18k玫瑰金版限量腕錶。(圖片提供：Corum)

Golden Bridge金橋這個直線型機芯，原來已經面世40年，而Corum為了慶祝金橋系列誕生 40 周年，更推出全新長方形金橋腕錶。金橋系列最初推出的時候，其錶殼形狀就是精緻的長方形。金橋腕錶之所以能夠成爲製錶業中最具代表性的錶款之一，主要原因是它是業界第一枚全透明的腕錶，除了可以展現製錶大師的精湛工藝，還將腕錶部件的機械美態表露無遺。

長方形金橋40周年紀念版腕錶18k白金版限量腕錶。(圖片提供：Corum)

全新推出的兩款限量腕錶，是用以對始祖的長方形金橋型號致敬。長方形金橋 40 周年限量版紀念腕錶，以最初發表的長方形金橋型號作爲設計藍本。腕錶整個錶殼都擁有百分百人手雕刻的精緻植物紋飾，上面的老鼠簕（Acanthus）和羊齒植物 （Fern）紋飾，其靈感源自拉紹德封所創造的新藝術運動，其核心意義就是以大自然的美好事物作爲藝術創作的基礎和靈感。而其實金橋腕錶於1980年發表以來，其長方形機芯一直都刻有這些美麗的植物紋飾。

機芯製成一直線除了設計有心思外，也非常講究技術。(圖片提供：Corum)

長方形金橋40周年紀念版腕錶18k白金版限量發行3枚，以紀念於1955年建立品牌的三位創辦人。至於18k玫瑰金版，則限量發售40枚以紀念金橋系列誕生40周年。此款全新18k玫瑰金長方形金橋腕錶，錶殼内側的3時位置刻有「Limited Edition 1 0f 40」的字樣；而腕錶的透明錶底蓋上，則印有Corum品牌標誌上的鑰匙，以紀念品牌創立65年。忠於系列本身的設計，這枚金橋腕錶也擁有18k金打造的長方形機芯。腕錶具備30米的防水功能，內置的CO113機芯則是以手動上鍊。