酒與音樂結合之第一人 Ronny Lau訪談：用時間煉成經驗

香港是一個屬於酒的地方，我們有自己的飲酒文化，身邊也不乏酒徒，但在國際間、傳統的產酒國而言，我們缺乏的是歷史，不過有心未怕遲，今天的光景就由這數十年來的經驗累積回來。而在本地酒界，不得不提一位多棲的資深酒評人Ronny Lau（劉偉民），由形而與東方表行策劃的首回【品味時間】，就先由Ronny來說說他所見證與耕耘的種種。

一連兩集的【品味時間】，將會由本地著名Gin酒品牌「白蘭樹下」創辦人Kit（左），以及資深酒評人Ronny Lau（右）的對談而展開，首回將會由Ronny談談酒與時間的微妙關係。（攝影：龔嘉盛）

愛酒初心：最初也是最恆久

在香港對酒界略有認識的朋友，定會認識Ronny，自30年前開始就接觸酒評工作，一直堅持至今，他見證過香港在國際酒界的地位攀升，也曾受過不少挑戰，但最後都一一化成動力，演繹出如何用時間累積經驗，經驗換來成就。「最初（30年前）開始寫酒是在飲食雜誌工作的時候，當時行家們主要寫食評，甚少接觸酒，所以自己就開始了酒的專欄。在大約15年前就決定轉做全職。」Ronny指出，在香港做傳媒是「出名」低人工，還要全職做酒評人更加難以維生，所以除了文字工作，他開始一些酒類的教育工作來維持收入，也是多方面去做與酒相關的工作。

香港的首個酒評人，在國際間可能是最年輕的一個，這已是三十多年前的事了（攝影：龔嘉盛）

Ronny最初很可能是香港首個全職的酒評人，換言之至今是堅持最久、甚至是年紀最大的一個，但富有經驗如Ronny，卻坦言酒評這條路並不易行：「還記得在十多年前去意大利參加試酒會，在場我可能是最年輕的，而且當時國際間難以找到華人做酒評人，在一些傳統的產酒國視香港人對酒的認識都不甚認同，畢竟香港也不是葡萄酒產地，所以我用了很多年時間去令外國人認同，香港人也是識酒，也有自己飲酒的方法。」

推出以自己的姓氏「LAU」為名的作品，擁有一瓶屬於自己的好酒，是作為一個愛酒之人最滿足的成就。（攝影：龔嘉盛）

最好的酒用最長的時間熟成

酒往往可以代表到自己，不論是性格或特質，Ronny最喜歡的就是意大利葡萄品種Nebbiolo。正如剛才所說，Ronny用了非常長的時間去讓國際間了解香港人，致力提升香港在國際酒界的地位，而Nebbiolo，就正正是一種需要很長時間才能成熟、適合品嚐、大器晚成的品種：「Nebbiolo釀出來的酒一開始非常粗糙，是一個很難去理解的葡萄品種，但經歷時間之後卻能令人驚艷，例如被譽為意大利酒王的『Barolo』也用上Nebbiolo來釀，需要十年以上的時間才會完全成熟，賦予深層次的果香。」

每一滴酒液都象徵著注入功夫與心血的時間（攝影：龔嘉盛）

酒用時間醞釀，酒評人亦然

最後，Ronny甚至與意大利酒廠合作，推出了一款以Nebbiolo釀造、以自己的姓氏「LAU」為名的作品，擁有一瓶屬於自己的好酒，更加從中突顯到自己的特質，算是作為一個愛酒之人最滿足的成就。Ronny也指出：「最初身處外國的試酒會上驚覺自己竟然是最年輕的，就領悟到品酒這回事其實是要時間去儲經驗，這是一個不怕年紀大的職業，反而愈老愈好，也不需要退休，因為要了解酒莊、參觀當地風土，要親身品嚐，全部都要很長時間來經營。」

音樂與酒，向來都是絕配，Ronny將之列為自己的畢生課題（攝影：龔嘉盛）

一半音樂一半酒，成就出獨特性

除此之外，Ronny亦是本地首個將音樂與酒結合的先驅，認識他的朋友都知道他常常形容自己為「一半音樂一半酒」，其實音樂與酒配合在一起是最理所當然的事，在酒吧、派對、每個飲酒的地方總是會有音樂，原因為何呢？「近年不少研究指出，音樂對品酒的感覺有很大影響，而且配合得好，更加有助提升品飲體驗。於是我就基於這些研究再加上自己的觀察與經驗，結合香港人的飲酒習慣，發行了一套CD，收錄了不同酒類的特性與之配合的音樂種類。」這套名為《Music & Wine——The Perfect Matching》的CD，最後因為發行商認為其概念在亞洲非常創新、前所未有，於是更在泰國、馬來西亞、韓國等地推出，其實音樂與酒，兩者都無分國界與語言，或者說它們就是世界通行的國際語言吧。

最後，Ronny亦提到近年的目標，本來修讀設計，在香港做過生意，開過本地首家Live House，也如前文所述在酒界由傳媒、教育到出產自己的葡萄酒，諸多的面向成就了今天的他，由創新再轉化成精煉的經驗與眼光，但他目標如一，除了葡萄酒，還想推出威士忌，都是以本地元素為主打，將酒文化引入香港、流出國際，無形中令香港人的酒壇地位提升，是他關於酒的人生之夙願。

除了葡萄酒，Ronny還想推出威士忌，都是以本地元素為主打，將酒文化引入香港、流出國際，無形中令香港人的酒壇地位提升，是他關於酒的人生之夙願。（攝影：龔嘉盛）

象徵時間的工藝

如果酒是由時間來醞釀、煉成，那麼與之不謀而合的又有男士必備的腕錶。說起來，最近H. Moser & Cie.（亨利慕時）有三款作品正慶祝問世五周年而推出，突顯出向來執重於回歸本質、以極致簡約來呈現腕錶應有工藝的理念。提到「fumé 煙燻」大家都定必馬上想到H. Moser & Cie.這表表者，是次帶來的新作當然也全都是煙燻錶盤。

以簡約打造經典，在經典之上突顯工藝，對酒還是腕錶都適用（攝影：龔嘉盛）

無論做任何事，想要成功首先必備元素定必是專注，正如Ronny 30多年來一直圍繞著酒與音樂去發掘更多創新的可能性。例如勇創者陀飛輪概念腕錶 （Endeavour Tourbillon Concept）就專注於兩極的極致概念，並將之融為一體而成就驚世之作，此等創新之心可謂當世難得。

首先的是標誌性的極簡設計，向來都為人所津津樂道。Endeavour的設計就是捨棄所有不必要功能，除了將焦點放在最具代表性的Funky Blue fumé電光藍煙燻錶盤，映照著白金錶殼，就不再作任何裝飾、時標或標誌，這極簡美學可謂是前所未有，卻是最懂腕錶的人才想得出來，而品牌就毅然選擇這條路堅持一路走來，最重要的設計理念就是化繁為簡。

但不能否認的是，細緻的工藝、人類技藝的極致亦是腕錶的最重要本質，例如腕錶三大工藝之一的陀飛輪，也在是次新作之列，陀飛輪機芯搭載以高檔而聞名的雙層游絲，可見品牌的製錶匠魂。在部分鏤空式錶盤內，可見到陀飛輪旋轉之美態 ，也保證著超高精密度，隨時欣賞到迷人的動力學奇景。是次更有著以不同色調演繹製錶廠著名的煙燻錶盤。在極致簡約的設計之上，更能夠突顯出陀飛輪驚人的工藝，不違品牌強調本質先於門面的教條，又同時證明簡約亦能有著驚人的效率。

技術規格——勇創者陀飛輪概念腕錶（Endeavour Tourbillon Concept） 參考編號1804-0221，白金款，電光藍fumé煙燻錶盤，灰色鱷魚皮錶帶，限量50枚 定價：HKD539,000

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