【機械錶】六千小時人手製作　終極工藝珍品展示機械腕錶最大價值

日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）塵埃落定，得獎的當中許多作品都值得細談，但有一枚卻始終令人念念不忘，最大原因是它背後代表的那一份近乎瘋狂的執著，正好最能解釋得到，一枚真正高級的機械腕錶，為甚麼並不止是時間計算工具，更可以單純是一件藝術品。

Hand Made 1，拿下了日內瓦高級鐘錶大賞的「男士高級複雜功能腕錶」大獎。(圖片提供：Greubel Forsey)

Greubel Forsey這個牌子我不知道你有多熟悉，但這個主要由兩位獨立製錶師拍檔組成的品牌，出品量少，質素超班，每一枚都是可遇不可求之作，只要是錶迷，無理由不認識。

為保證Hand Made 1的308個零件都滿足Greubel Forsey的工藝標準，實際生產製作的零件超過800個。(圖片提供：Greubel Forsey)

品牌在今年，憑著一枚Hand Made 1，拿下了日內瓦高級鐘錶大賞的「男士高級複雜功能腕錶」大獎。腕錶的瘋狂之處，在於其95%皆由全手工操作工具打造，當中包括難比登天的遊絲。

每一個零件在漫長的製作及打磨切割過程中，從原材料開始，僅憑匠人的眼與手逐步鍛造成型。(圖片提供：Greubel Forsey)

這次特殊的挑戰難在要實現微米量級的精確度，製錶工匠必須達到連傳統機器都無法輕鬆實現的精准度。他們依靠的是「手的智慧」，不懈地校正任何微小的細節，不斷達到理想的狀態，在滿足品質要求的同時保證準確無誤的操作。在這個過程中，投入的時間並不是最重要的因素。這一量級的項目單憑已有體系架構根本無法輕鬆完成，也不能僅交由一兩個製錶師進行製作。為了完成這一史詩力作，Greubel Forsey建立了一支團隊，由各領域的專家共花費了長達6,000小時去合力完成。而這僅統計了製作時間，並未將研發過程納入其中。

全人手製作的機芯，卻也不會太過霸氣外露。(圖片提供：Greubel Forsey)

作為一款全手工製作的腕錶，從機芯到錶殼再到皮革錶帶、錶盤和指針，皆為手工打造，僅有的例外是藍寶石水晶錶鏡、錶殼墊片、彈簧條、珠寶裝飾和主彈簧。為保證Hand Made 1的308個零件都滿足Greubel Forsey的工藝標準，實際生產製作的零件超過800個。每一個零件都經歷了獨特的研發過程，在漫長的製作及打磨切割過程中，從原材料開始，僅憑匠人的眼與手逐步鍛造成型。

錶盤6點鐘的位置，原本的刻字SWISS MADE（瑞士製造）已被HAND MADE（手工製造）代替。(圖片提供：Greubel Forsey)

Hand Made 1每年僅能生產2-3枚，而錶盤6點鐘的位置，原本的刻字SWISS MADE（瑞士製造）已被HAND MADE（手工製造）代替，這也指明了其珍貴之處。