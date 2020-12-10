【Bremont】英國名錶最新聯乘限量版　向最偉大物理學家霍金致敬

「The universe doesn't allow perfection.」這句名言出自舉世知名的物理學家，尤其浪漫。在高級製錶界，這其實一樣講得通，因為你永遠沒可能造出一枚完美的作品，但即使明知如此，所有人卻仍然努力於對完美的追求。

Bremont霍金限量版腕錶為紀念霍金教授的傳奇一生。(圖片提供：Bremont)

說出該句名言的物理學家，是來自英國的霍金（Stephen Hawking），同樣來自英國的品牌Bremont，就藉著推出限量版腕錶的十周年，與霍金家族聯乘推出限量版系列腕錶，以紀念霍金教授的傳奇一生。

錶盤中央鐫刻象徵「黑洞」的螺旋花紋，12點是雙位元數字日曆窗。(圖片提供：Bremont)

以經典風格設計的Bremont霍金限量版腕錶，41mm錶殼共有精鋼、白金和玫瑰金三種款式，搭配黑色或藍色錶盤，旋入式錶冠頂端鐫刻地球經緯線圖案。錶盤中央鐫刻象徵「黑洞」的螺旋花紋，12點是雙位元數字日曆窗，6點為30秒逆跳小秒針。分鐘刻度圈在8分19秒處特別標記「Sunlight Travel」，意指太陽光到達地球所需要的時間。

旋入式錶冠頂端鐫刻地球經緯線圖案。(圖片提供：Bremont)

翻到錶底，你可以看到一個壯觀的星圖，來自於霍金出生之時——1942年1月8日英國牛津的星空。中央的隕石碎片代表著宇宙，邊緣環繞《時間簡史》的英文標題，4枚圓形木片來自霍金使用過的辦公桌，背景中隱藏著「黑洞溫度公式」。錶背6點位置貼著印有腕錶編號的紙片，裁剪自霍金1979年所發表論文的原紙張。

翻到錶底，你可以看到一個壯觀的星圖，來自於霍金出生之時。(圖片提供：Bremont)

腕錶搭載BE-33AE自動上鏈機芯，動力儲備42小時。精鋼版限量388枚，另外兩款則各限量88枚。

Bremont霍金限量版腕錶，41mm錶殼共有精鋼、白金和玫瑰金三種款式。(圖片提供：Bremont)

44mm款之外，今次Hawking系列還同時推出一枚34mm精鋼女士腕錶，錶圈鑲嵌明亮式切割鑽石，錶盤使用灰白色的隕石製成。BE-92AV 自動上鏈機芯提供38小時動力儲備，上鏈擺陀經過重新設計，鏤空雕刻「黑洞」靈感螺紋，同樣鑲嵌霍金辦公桌的木片。