【積家】聽得到的鐘錶工藝　 瑞士藝術家2千件製錶零件變聲音雕塑

聲音能穿透我們的感官與思緒，而被仔細設計過的樂章、音效和頻律更是一種精細的藝術。對於製作鳴響機械腕錶的積家而言，美妙的報時音色就是另一門極緻工藝。由1870 年開始製作第一枚三問報時機械機芯以來，積家（Jaeger-Lecoultre）一直在鳴響的技術上探索和鑽研；從相對簡單的鬧鈴，到精密繁複的自鳴和報時，一共推出了 200 款各種形式的機芯，積累了150 年的專業技藝。今年積家為了頌揚品牌的音色美學，推出《THE SOUND MAKER》主題，並邀請了瑞士現代藝術家Zimoun，創作全新「聲音雕塑」（sound sculpture）裝置，於今個秋冬開展環球巡展之旅。

積家（Jaeger-Lecoultre）自1870 年開始製作第一枚三問報時機械機芯以來，一直在鳴響的技術上探索和鑽研。（Jaeger-Lecoultre）

若果你有留意聲音藝術，相信你一定會認識Zimoun這位以「聲音雕塑」、聲音建築和裝置藝術而著稱的藝術家。他曾於世界各地展出的裝置作品，每每都以看似紛亂無章的物件，但實是以有序模式來律動，從而產生巨大的聲音來穿透整個空間，捕捉觀者的感官、牽動情感。

瑞士現代藝術家Zimoun（Jaeger-Lecoultre）

今次的作品Zimoun利用了2000 片非常纖薄的金屬圓片，加上小型直流馬達、細金屬絲及MDF 板來創作。當中的金屬圓片其實是來自積家的製錶零件，Zimoun利用它們的金屬材質與MDF 板的摩擦產生複雜聲音；單單看著2000片的圓片各有自己的軌跡旋轉，便會感受到Zimoun一直強調的現代主義：有序模式與紛亂生活之間的張力；而當你閉起雙眼，讓聽覺慢慢被每片微弱震動而結集成的巨大聲音，便會進一步放大感官與情緒的牽動。

《The Sound Maker》裝置，2020 年，1944 個預裝直流馬達，72 x 72 厘米 MDF 板，直徑 8 厘米金屬圓片（Jaeger-Lecoultre）

一向都特意挑選樸實不起眼的材質來創作的Zimoun，能由此突出他對材質的動能、特定反應和共振特性的了解和當中精密的計算和設計；這一份技術亦與積家製錶師的工藝有所共鳴，各自以精準技藝為金屬加工，成就穿透人心的聲音。