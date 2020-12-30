【2020回顧】Rolex以外的佳作 總結今年評價最高10款「復刻錶」
/ 2020.12.30
2020年評價最高的十款「復刻錶 」（按圖查看）▼▼▼
1. AP [Re]master 01
AP 幾乎沒在做復刻錶的——事實上以他們目前的主力客群來說復刻也不見得有市場，但也正因為如此才更顯示出這款有多難得。翻寫自 1940 年代的珍品計時碼錶口味頗重，不過聽說有些原本在戴離岸型的年輕玩家也附庸風雅地來買這支，看來 AP 的品牌力已經強大到能夠操控 fans 的口味了。
2. Breitling Top Time
百年靈這幾年會引起討論的幾乎都是復刻款，所以品牌現在也很明顯地在往這一塊靠攏，光是今年就有三支重要的復刻錶推出。Top Time 可能是這三支中曝光度最低的，不過我們卻對它充滿了 1960-70 年代風格的大色塊面盤特別有感覺——而且以百年靈的計時碼錶來說它真的不貴。
3. Bulgari Aluminium
寶格麗現在幾乎已經把重心完全壓在 Octo 上了——正確來說是 Octo Finissimo，這對於像我們這些還把 Bulgari．Bulgari 奉為他們家神主牌的老人來說是情何以堪，而 Aluminium 的捲土重來正是要召喚 1990 年代寶格麗的黃金時期，試試看這套當年風靡一世的經典設計如今還有多少號召力。
4. Cartier Tank Asymétrique
卡地亞現在似乎是懷著一種敬意在處理他們當年的一些特殊設計，從中央坦克、酒桶到今年的菱型坦克都是，這些口味獨特的經典款都採取了少量高價的方式發行，專門做給對品牌歷史有感情的資深錶迷欣賞——反正要衝量也衝不起來，乾脆做得精緻一點當在整理文獻。
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5. Hublot Classic Fusion 40 週年紀念版
對一個牌子動輒就有幾百年歷史的錶界來說 40 歲的宇舶還只是個青少年，只是當看到這支 1980 年初代 Hublot 復刻版的時候還是會令人感嘆於 40 年可以造成多巨大的變化。復刻版並沒有全盤重現舊版的所有細節，不過光是這個金殼黑面的配色就已經足夠令人懷念了。
6. Mido Ocean Star Decompression Timer 1961 “Rainbow Diver”
今年的彩色面盤氾濫到敎人不想多提，不過 Mido 的這支彩虹面卻可愛得讓我們願意保留一個名額給它。面盤上的多色區塊是用來計算潛水的減壓時間的，當年很多牌子都做過，不過復刻這種事有時候是先搶先贏，這次既然被 Mido 做紅了，往後再出的就只能被當成是在跟風了。
7. Omega Speedmaster Caliber 321 不鏽鋼款
Snoopy？哼哼，真正的超霸迷今年要追的是這支。Omega 去年復刻了元組超霸搭載的 321 機芯，不過裝的是貴森森的鉑金錶殼，直到今年的不鏽鋼版推出大家才真正動了起來準備搶貨。錶款沒限量，但是每年的配額不多，要買還是得排單，不過我保證它比 Snoopy 更值得等待。
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8. Seiko Prospex 潛水錶款 ”Captain Willard”
今年 Seiko 有三支我都想選進這個名單，最後留下了這支。Captain Willard 突出的不對稱輪廓讓它比起長得很像的 Turtle 硬是多了一種魅力，在一眾呆呆的老精工潛水錶當中顯得格外性感；同款去年才剛復刻過，不過當時裝的是高檔的8L機芯，定價飆破十萬，相形之下這款五萬有找的才是精工潛水錶的本色。
9. TAG Heuer Carrera 160 週年紀念版 ”Silver”
Carrera 是豪雅的基本款，型錄上永遠都找得到；現行的 Carrera 乍看之下好像將原版的設計元素都繼承過來了，但仔細比較就會發現兩者之間的比例還是有些似是而非的地方。前幾年豪雅曾經做過一款很道地復刻版，不過那支是雙眼的，相形之下這支三眼的更接近原版——而且裝的是自製機芯。
10. Zenith Chronomaster Revival “Shadow”
A384 是這兩年 Zenith 頗為成功的一個復刻款，它很小，又不是圓錶，但卻意外地在市場上引起了不錯的迴響，因此也讓品牌不斷地為它改款。這支 Shadow 是我們覺得很有意思的一個例子，一般這種 all black 的款式都做得又大又怪，目的是為了要吸引年輕消費者，但這款做得小小的卻同樣很帥，某種程度上算是為復刻錶指出了一個新方向。
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2020 年專業媒體人評價最高的十只「復刻錶 」】