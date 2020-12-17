白蘭樹下Kit Cheung訪談 — 時間造就經歷　動人味道需要突破傳統

近年可能大家都留意到Gin酒正於香港盛行著，當中一個重要原因，當然是香港人有屬於自己的品牌，要說的正正是近年火熱的「白蘭樹下」。Gin酒的釀造原料主要是各種香料，這其實正正是香港的其中一個獨特性，我們可以在本地找到很多優質的香料。而白蘭樹下顧名思義，是用上白蘭花這種只有香港獨有的產物，每一口透明酒液，都蘊含著濃濃的本土味道。承上回，由形而與東方表行策劃的【品味時間】，先由本地資深酒評人Ronny Lau（劉偉民）訴說他的酒與音樂的人生命題，今回就來到由白蘭樹下的創辦人之一，本地著名調酒師Kit Cheung來說說他如何用時間來煉成優美的烈酒旋律。 攝影：龔嘉盛

一連兩集的【品味時間】，今回就來到本地著名Gin酒品牌「白蘭樹下」創辦Kit Cheung細說建立品牌的種種。

香港都可以有自己品牌

香港並非傳統的產酒國，也沒有悠長的酒文化與歷史，但這就代表我地不能擁有屬於自己的酒？Kit就覺得要營造出自己的獨特性，首先要突破傳統：「作為調酒師，總希望每件元素都可以自己親手做出來，但所用到的基酒總是各大牌子，就算曾經試過自己浸酒，都是以別人的出品為基礎，於是就忽發奇想，連酒都要自己釀，證明其實香港都可以有自己品牌。」由於香港沒有先例，所以在相關的規管都相較落後，Kit經歷過開廠的重重困難之後，就毅然決定前往Gin酒的發源地荷蘭。

作為調酒師的Kit，總希望每件元素都可以自己親手做出來。

突破固有的框架令人驚艷

「白蘭樹下的概念無論在本地還是荷蘭都比較新穎，白蘭花是香港獨有的，當我拿到荷蘭去釀酒，最初當地人並不認同，Gin酒對當地人而言是家常便飯，但同時也因此而有著既定的固有概念，他們認為白蘭花的味道搶過了杜松子。」雖然Kit都明白，有些傳統的確要遵守，要不然都不用遠赴到發源地荷蘭，但若果不突破固有的框架，豈不是每款酒都一模一樣？於是Kit就花了不少時間與唇舌，與荷蘭的酒廠去堅持己見，重點是要從中找到平衡，在Gin酒的傳統基礎上加上香港元素，堅持白蘭花的花香，成就出今天的白蘭樹下，一款令外國人驚艷、又能感動香港人的作品。

在Gin酒的傳統基礎上加上香港元素，堅持白蘭花的花香，成就出今天的白蘭樹下

化繁為簡精煉出動人味道

只不過，Gin酒的難度向來在於原材料眾多，每家Gin酒品牌的原材料清單就恍如是獨一無二的家傳方程式。「我想要解決這個問題，最重要的還是化繁為簡，煉就出最精煉的味道。在諸多材料當中，將之拆解逐一去嘗試，當中的過程就是做實驗，最後選擇出最好的味道，而目的不是要製作出一種複雜得花多眼亂的作品，而是要大家飲得舒服。」

白蘭樹下的目的不是要製作出一種複雜得花多眼亂的作品，而是要大家飲得舒服。

每滴酒液都是從時間中煉成

在推出不久，白蘭樹下除了得到飲家的認同，更加在短時間內得到了多個國際獎項的肯定，例如World Gin Award 2019 : Best Contemporary Style Gin (Dutch) 、China Wine & Spirit Award 2019: Double Gold Medal、美國酒評比賽SIP Awards中的Gin酒的最高級別大獎「Best of Class – Platinum」等，勢如破竹的成功背後，卻是經歷了長時間的努力。時間向來都是釀酒的最重要元素，釀酒沒有捷徑，每滴酒液的味道都是從時間中煉成，而時間就造就經歷。「要說到花最多時間的，當然是去品嚐。在試驗過程中，所經歷的大多數都是失敗，有時失敗並不代表味道很差，只是不適合而已，但這些經驗才是最寶貴的，都能夠成為將來的機會。此外，也需要花時間去做市場研究，有時不只是去迎合，而是去嘗試改變。」

失敗的經驗才是最寶貴的，都能夠成為將來的機會。

藉著Gin酒流傳香港元素

最後，最近白蘭樹下也為大家帶來了包裝精美的迷你珍藏版，品牌向來除了味道吸引，包裝也相當的吸引眼球，而是次更加用上了海棠壓花玻璃：「相信大家一眼望見就會感到相當親切，這是上一代的窗戶常用的，除了視覺上的美觀，我更加希望這屬於香港的獨有元素可以藉著Gin酒流傳到外國人之間，讓他們了解多點香港的元素與歷史。」

海棠壓花玻璃是上一代的窗戶常用的，代表著香港的元素與歷史。

細節是造就不凡的關鍵

白蘭樹下以迅雷不及掩耳之姿勇奪國際大獎，又以創新的釀造的工藝而影響著近年的本地Gin酒趨勢，其象徵意義就與H. Moser & Cie. （亨利慕時）於今年推出的Streamliner疾速者系列不謀而合。除了外型上的幾何曲線與動態形式的流暢性，也以渾然天成的不鏽鋼將品牌的風格淋漓盡顯，當中依靠的卻是精緻的高級修飾工藝。而背後蘊含著的卻是與白蘭樹下同樣化繁為簡的功力。

要經得起考驗，唯有化繁為簡的功力，將最好的呈現在大家眼前。

最近系列推出新作疾速者電光藍飛返計時腕錶（Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue），演繹標誌性的電光藍錶盤，所搭載的機芯卻極為複雜，在極簡設計的錶盤上形成引人入勝的反差，著重單純、易讀、強調實用性與人體工學的作品，在傳達低調之美的外表下，也令人回想起白蘭樹下如何將複雜的原料中萃取最好的味道的這份釀造工藝，每滴酒液背後所下的卻不只十年功。中央的機芯卻有著細緻的細節，細節向來都是高級製錶界造就不凡的關鍵，有時腕錶與美酒的細膩之處都在藏在細味之間，慧眼獨具的品味人士往往能夠從中發掘出動人的時刻，也算是生活上觸動心弦的小確幸。

技術規格——疾速者電光藍飛返計時腕錶，參考編號6902-1201，不鏽鋼款，電光藍fumé煙燻錶盤，一體式不鏽鋼鏈帶，定價：HKD332,000