【Omega】錶面顏色錶殼物料稍作改變　竟成天翻地覆的神奇設計

錶盤的千變萬化，除了在設計上可以加入各種不同的造型之外，其實運用不同物料及顏色，也足以讓腕錶產生徹底不一樣的面貌。Omega最近就為其De Ville Prestige系列推出五個全新錶面，小小的改變，卻塑造出全然不一樣的效果。

Omega De Ville Prestige系列不銹鋼「動力儲存」腕錶代表時尚。(圖片提供：Omega)

De Ville Prestige系列向來是Omega的其中一個最受歡迎系列，款式主打典雅風格，以頂級材料製作，但設計卻簡潔又一絲不苟。腕錶表面採用系列一貫的內斂設計，錶面飾以「路軌式」分鐘圈，6時位置設有日曆窗並綴有Omega標誌，配上交替式羅馬數字刻度與圓型寶石。39.5mm的錶殼體積斯文大方，最適合上班佩戴。

全新增添的五款顏色，同時配襯結合了直紋及經太陽線紋打磨的錶面，精巧細緻。先講最特別的不銹鋼「動力儲存」款式，腕錶配以經物理氣化沉積處理的藍色錶面，6時位置設有動力儲存顯示，而小錶盤上則置有小秒針。深沉的顏色加上簡潔精鋼帶給佩帶者一種時尚又穩重的感覺。

系列兩款18K紅金加不銹鋼款式，其中一款綴有銀色錶面，這組合是最經典的活力型配搭，讓人有一種朝氣勃勃的感覺。

Omega De Ville Prestige系列18K黃金加不銹鋼Moonshine金色錶面腕錶一派華麗。(圖片提供：Omega)

另一款同樣有18K紅金加不銹鋼的款式，錶面卻換上經物理氣化沉積（PVD）處理的亞麻色，帶出一點溫暖感覺，給人更佳的親和力。

Omega De Ville Prestige系列18K黃金加不銹鋼綠色錶面腕錶充滿創意活力。(圖片提供：Omega)

18K黃金加不銹鋼款式方面也有兩款，其中以同樣經物理氣化沉積處理的Moonshine金色錶面，整體散發出一種華麗的貴氣，最適合用以彰顯你的地位。

至於配上綠色錶面的款式，則比起其他各款，都更顯活潑創新，能給人帶來一種驚喜的活力感。

Omega De Ville Prestige系列18K黃金加不銹鋼綠色錶面腕錶充滿創意活力。(圖片提供：Omega)

這系列腕錶皆由Omega 2500同軸機芯所推動，而動力儲存款式則由歐米茄2627同軸機芯推動，哪一款最能代表你的個性？