WATCHES 鐘錶GOURMET 餐飲CARS 名車LIFESTYLE 生活時尚
返回01主頁 >
WATCHES 鐘錶

【江詩丹頓】成功挑戰中式圖騰　麒麟雕刻配陀飛輪成就大師級作品

/ 撰文 林道勤
/ 2020.12.20
神話圖騰向來是高級腕錶裝飾藝術的一大靈感來源，中國風的題材卻往往給予設計師及工匠們巨大挑戰。文化問題，能掌握好中國風格的作品也因此尤其讓人心動。

Vacheron Constantin麒麟Traditionnelle陀飛輪腕錶限量18枚。(圖片提供：Vacheron Constantin)

江詩丹頓（Vacheron Constantin）最近以Traditionnelle陀飛輪腕錶作根基，限量發行18枚特別製作的麒麟腕錶，其手工之精美讓人驚艷。

以金絲嵌花纖細無遺地勾勒出兩隻靈動的麒麟。(圖片提供：Vacheron Constantin)

金質手工機刻雕花鍍黑錶盤上，以金絲嵌花纖細無遺地勾勒出兩隻靈動的麒麟。如此精細複雜的微雕圖案，需由江詩丹頓藝術大師運用浮凸雕飾（ramolayé）工藝精心雕琢，在厚度不超過0.4毫米的金質表面上展現出豐富細節。

鍍黑錶盤原來是金質手工機刻雕花。(圖片提供：Vacheron Constantin)

在全新Traditionnelle陀飛輪腕錶的錶盤上，兩隻麒麟立於祥雲，其中雄獸「麒」腳踏福球，象徵權威和繁榮；雌獸「麟」則腳踏元寶，代表富貴好運。

透過透明錶底蓋，可欣賞到飾有日內瓦波紋的機芯。(圖片提供：Vacheron Constantin)

【改車】名人最愛Benz G-Class大變身　改車名廠怎樣帶出奢華感？

【中日破冰？】與Dior合作後　空山基與中國李寧聯乘出最潮國貨？

廚師發辦「鮨白鳥」進駐尖沙咀　必嚐和王、自創壽司、農口清酒

Bottega Veneta｜最新系列軟硬兼備　繽紛糖果色手袋勢成新潮流？

除了雕刻工藝之外，江詩丹頓為這枚腕錶搭載了品牌自製的手動上鍊2260機械機芯，配備陀飛輪裝置。陀飛輪設於6點鐘位置，馬耳他十字旋轉框架採用鏤雕設計，框架上方的橫桿純以手工倒角修飾。精巧結構的後方巧妙地隱藏了兩組串聯式發條盒，發條盒的彈簧總長為2.20米，賦予機芯長達兩周的動力儲備。

腕錶搭載了品牌自製的手動上鍊2260機械機芯。(圖片提供：Vacheron Constantin)

動力儲存透過與陀飛輪同一軸綫的一個280°扇形區域顯示。透過透明錶底蓋，可欣賞到飾有日內瓦波紋的機芯，細膩的裝飾細節清晰可見。

腕錶採用手工機刻雕花錶盤，搭配18K 5N粉紅金錶殼，限量發行18枚而且帶有獨立編號，僅限於江詩丹頓專賣店發售。

【Omega】錶面顏色錶殼物料稍作改變　竟成天翻地覆的神奇設計

白蘭樹下Kit Cheung訪談 — 時間造就經歷　動人味道需要突破傳統

【愛彼】慈善家送出AP珍藏　超豪華皇家橡樹拍賣超底價四倍籌款

【積家】聽得到的鐘錶工藝　 瑞士藝術家2千件製錶零件變聲音雕塑