【江詩丹頓】成功挑戰中式圖騰　麒麟雕刻配陀飛輪成就大師級作品

神話圖騰向來是高級腕錶裝飾藝術的一大靈感來源，中國風的題材卻往往給予設計師及工匠們巨大挑戰。文化問題，能掌握好中國風格的作品也因此尤其讓人心動。

Vacheron Constantin麒麟Traditionnelle陀飛輪腕錶限量18枚。(圖片提供：Vacheron Constantin)

江詩丹頓（Vacheron Constantin）最近以Traditionnelle陀飛輪腕錶作根基，限量發行18枚特別製作的麒麟腕錶，其手工之精美讓人驚艷。

以金絲嵌花纖細無遺地勾勒出兩隻靈動的麒麟。(圖片提供：Vacheron Constantin)

金質手工機刻雕花鍍黑錶盤上，以金絲嵌花纖細無遺地勾勒出兩隻靈動的麒麟。如此精細複雜的微雕圖案，需由江詩丹頓藝術大師運用浮凸雕飾（ramolayé）工藝精心雕琢，在厚度不超過0.4毫米的金質表面上展現出豐富細節。

鍍黑錶盤原來是金質手工機刻雕花。(圖片提供：Vacheron Constantin)

在全新Traditionnelle陀飛輪腕錶的錶盤上，兩隻麒麟立於祥雲，其中雄獸「麒」腳踏福球，象徵權威和繁榮；雌獸「麟」則腳踏元寶，代表富貴好運。

透過透明錶底蓋，可欣賞到飾有日內瓦波紋的機芯。(圖片提供：Vacheron Constantin)

除了雕刻工藝之外，江詩丹頓為這枚腕錶搭載了品牌自製的手動上鍊2260機械機芯，配備陀飛輪裝置。陀飛輪設於6點鐘位置，馬耳他十字旋轉框架採用鏤雕設計，框架上方的橫桿純以手工倒角修飾。精巧結構的後方巧妙地隱藏了兩組串聯式發條盒，發條盒的彈簧總長為2.20米，賦予機芯長達兩周的動力儲備。

腕錶搭載了品牌自製的手動上鍊2260機械機芯。(圖片提供：Vacheron Constantin)

動力儲存透過與陀飛輪同一軸綫的一個280°扇形區域顯示。透過透明錶底蓋，可欣賞到飾有日內瓦波紋的機芯，細膩的裝飾細節清晰可見。

腕錶採用手工機刻雕花錶盤，搭配18K 5N粉紅金錶殼，限量發行18枚而且帶有獨立編號，僅限於江詩丹頓專賣店發售。