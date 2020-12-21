【腕錶拍賣】拍賣場猶如名錶英雄地　錶廠價值飆升皆由此起？

早前說過愛彼在拍賣會上拿到好成績，今次再跟大家講一講拍賣會對高級腕錶來說為甚麼有著重要的指標作用。

曾伴傳奇影星Steve McQueen亮相經典賽車電影《勒芒》（Le Mans）的一枚TAG Heuer Monaco腕錶於本月在富藝斯拍賣行（Phillips）成功拍賣。(圖片提供：Phillips)

高級腕錶作為最受歡迎的奢侈品及收藏品，最大的原因之一就是其製作量稀少。不同於某些低價產品可以以機器負責大部份製作工序，高級腕錶因為牽涉大量精密人手工序，製錶師的時間有限，能製作真正大師級作品的數目就受到非常大的限制。產量少是一個令到高級腕錶能保持價值的根本要素，但如果要令到腕錶擁有高於本質價值，最大的添加因素就是「欲望」。

機械師親自委托的這枚Iconic Monaco腕錶，售價高達$2,208,000美元，約17,222,400港幣。(圖片提供：Phillips)

因為量少，能得到的人數目有限，想得到而得不到的人，就會有欲望。欲望添加在腕錶之上，就可以令到腕錶的價值上升，並從而反映在二手市場上。簡單講不過就是供求問題。

朗格(A. Lange & Sohne)一枚2009年經典DATOGRAPH在11月於日內瓦舉行的富藝斯拍賣會「Retrospective: 2000–2020」上成交。這款以黃金打造而成、配備黑色錶盤（型號403.041）的腕錶以相等於165,000歐元的價錢售出，約為原本零售價的四倍。(圖片提供：A. Lange & Sohne)

這種因為欲望而添加的價值幅度可大可小，如果只是讓腕錶市場價值有輕微升幅，而且其貨物流通量尚算不小的話，那麼你就只能將之稱為「炒賣」。只有真正珍稀罕有，甚至是千金難求的，才有機會踏上大型拍賣行的台階。

另一枚配備實心黃金底蓋的黃金版LANGE 1（型號101.001）在富藝斯拍賣會上則以47,090歐元易手，較原本的售價高出三倍。(圖片提供：A. Lange & Sohne)

也因此，能夠在著名拍賣會上現身，就證明了這作品的江湖地位。再者，一個品牌在這類拍賣會上現身的曝光率，也可以被視作為其認受性的代表。購買這錶廠的產品就變得更有價值上的保證。

一枚極為罕見的Panerai Luminor Marina Militare (Ref. 6152/1) 拍賣估價為港幣240,000 - 480,000，最終在11月以港幣1,638,000成交。(圖片提供：Phillips)