【腕錶之色美學】啡錶的可能性　豪華、運動、優雅各展現獨特魅力

啡色一直都被認定為「大路」、「穩陣」、「保守」的代名詞，但其實同樣叫做啡色，其顏色由淺到深，配以不同的物料不同設計，都可以展現完全不一樣的風格與味道。

HUBLOT Big Bang Unico Berluti Cold Brown計時腕錶（圖片來源：HUBLOT）

HUBLOT Big Bang Unico Berluti Cold Brown計時腕錶

自 2016 年以來，HUBLOT就已和皮鞋世家Berluti先後推出了多款迷人佳作。今次兩者重新出發，合作設計了一款首次以標誌性 Big Bang Unico 計時腕錶為藍本的傑作。腕錶除了有Berluti著名的冷棕色 Patina 古法染色技藝之外，更將皮革運用於錶盤之中。黃銅底座周圍的結構將皮革封裝於兩塊藍寶石鏡面之間，這是該腕錶首次採用這一設計，展現了錶廠自製 UNICO 機芯齒輪運轉的機械美感。腕錶搭載自製MHUB1242飛返計時機芯，提供 72 小時動力存儲。

腕錶除了有Berluti著名的冷棕色 Patina 古法染色技藝之外，更將皮革運用於錶盤之中。（圖片來源：HUBLOT）

A. Lange & Söhne Saxonia Outsize Date腕錶（圖片來源：A. Lange & Söhne）

A. Lange & Söhne Saxonia Outsize Date腕錶

朗格（A. Lange & Söhne）全新的Saxonia Outsize Date銀白色錶盤款式，將明晰的設計風格與精妙的機械結構完美結合。大日曆顯示與小秒盤佈局對稱，機芯以Saxonia Automatic搭載的L086.1型機芯為設計藍本，並均由手工精心組裝兩次。由於需要為腕錶配備日期顯示機制這一複雜裝置，零件的數量需由原版機芯的209枚增加至286件。日期顯示機制採用獨立個位和十位數顯示設計，為同等尺寸腕錶日期顯示的兩倍。18K玫瑰金錶殼版本配手工縫製紅棕色皮革錶帶，又是另一番美態。

Breitling Superocean Heritage ’57超級海洋文化腕錶Outerknown特別版（圖片來源：Breitling）

Breitling Superocean Heritage ’57超級海洋文化腕錶Outerknown特別版

啡色錶帶一定是皮製？其實未必，Breitling最近推出的Superocean Heritage ’57超級海洋文化腕錶Outerknown特別版，成為第三款與滑浪傳奇人物Kelly Slater參與創立的永續服裝品牌Outerknown合作的腕錶。這款現代復古海洋腕錶配備青銅色錶盤和啡色Outerknown ECONYL紗線NATO尼龍錶帶，完美彰顯二十世紀五六十年代南加州和夏威夷衝浪情景所展現的悠閒生活方式。錶款提供經典精鋼錶殼款式，也可搭配18K紅金錶圈的限量版錶款。

Oris Roberto Clemente限量腕錶（圖片來源：Oris）

Oris Roberto Clemente限量腕錶

Oris早前正式與羅伯托·克萊門特基金會 (Roberto Clemente Foundation)建立全新的合作夥伴關係。此人道主義基金會命名自已故棒球選手Roberto Clemente，並由他的家人管理。而Oris更特別為此推出Oris Roberto Clemente限量腕錶。

腕錶機芯型號為Oris 754，全球限量3,000枚，這個數字為Roberto Clemente在職業生涯中獲得的總打擊數。日期數字21以金色呈現，分別代表他職業生涯的安打數和球衣背號。錶帶淺啡色帶雙縫線皮革錶帶，設計靈感來自棒球手套，讓你一下子就似跳上比賽場上充滿活力。