【ZENITH】限量特別版Pilot腕錶　Blueprint復古設計帶起藍色潮流

溫故才知新，不論是腕錶還是時裝設計，都不約而同愛在昔日Heritage中變奏出新靈感。ZENITH限量新作Pilot Type 20 Blueprint，正正是從品牌歷史檔案裡尋寶，最後帶來令人驚艷的設計。

空軍錶款Pilot是軍事設計中的經典，不過ZENITH製作Pilot Type 20 Blueprint時，並非單純以軍事角度出發，反之透過品牌舊有的歷史中尋找靈感，從而優化成別樹一格的新穎設計。

ZENITH限量特別版新作Pilot Type 20 Blueprint（ZENITH）

故事是這樣開始的，話說ZENITH團隊在品牌Archive裡，無意中發現品牌製錶廠房早期的建築藍圖，然後再聯想到最早期飛行器Aeronef的設計藍圖，還有著名法國飛行家Louis Blériot橫越英倫海峽時駕駛的Type XI飛機，不同歷史與意念綜合起來，成為設計雛型。

設計藍圖是19世紀中期到20世紀初各項工程的基礎，當中每個細節與部分，勻需精確的計算和描繪，而工程的展開全是依靠這些藍圖才得以建成。時至今日，雖然藍圖已成過去式，變為歷史畫卷，魅力卻依然不減，更成為ZENITH新作設計之源。

ZENITH Pilot Type 20 Blueprint巧妙地結合新舊元素（ZENITH）

不過，ZENITH並非純粹為懷舊而懷舊，畢竟創新與突破一直是這於1865年創立高級腕錶品牌的宗旨，於是Pilot Type 20 Blueprint巧妙地將新舊元素共融在一起，Pilot腕錶是以大型錶殼和圓錐形「洋蔥」錶冠深入民心，ZENITH保留這兩個簽名式設計，再在錶盤上加以著墨。

Pilot Type 20 Blueprint錶盤設計別樹一格（ZENITH）

今年顏色錶盤成為大熱，打破了黑白壟斷的局面，而Pilot Type 20 Blueprint錶盤也以藍色為主調，不過別以為這只是普通的藍色錶盤，只要仔細一看便會發現到錶盤原來是由兩部分組合而成，底層由功藝師繪上技術設計圖和標記，藍寶石水晶鏡面則刻上阿拉伯數字時標及品牌Logo，如此創新的雙層Layer結構，各種標記展現在啞光藍色的底層上，營造出獨特的懸浮視覺效果，色彩與工藝共冶一爐，完美地呈現在45MM的精鋼錶殼中。

ZENITH限量新作Pilot Type 20 Blueprint是喜愛時尚穿搭男士的Everyday Watch（ZENITH）

除了錶盤，皮革錶帶也用上了相同色系，帶出首尾呼應的效果，柔軟且耐用的小牛皮，配上鉚釘設計，散發著軍事風的Tough感覺，同時不失低調的優雅。機芯方面，配上至少50小時動力儲存的品牌自家Elite 679型自動上鏈機芯，加上100米防水深度等功能。再者，限量生產250枚，錶殼側面設有一塊螺絲固定銘牌，銘刻腕錶獨一無二的限量版編號，內外兼備下，無疑是喜愛時尚穿搭男士的Everyday Watch。

ZENITH的Pilot Type 20 Blueprint以藍色為基礎，而每當說到這種顏色，很自然聯想到Indigo藍染服飾設計，令Total Look建構出統一的連貫性，不論是襯上CELINE的不羈牛仔服裝，還是Porter Classic、Story MFG.等傳統染布製作，同樣流露出型格氣味。

至於Pilot Type 20 Blueprint的軍事元素，也是Military Style穿搭的絕配，空軍腕錶跟A-2、B-2、MA-1等軍褸是理所當然的Mix & Match之選，其餘的M-65、Fatigue等型號一樣輕易襯出潮味，可見ZENITH這枚新錶，絕對是潮流之選。

售價：港幣64,600 （全球限量250枚）