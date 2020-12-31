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【Tom Ford】海洋廢膠製成高級腕錶　男神設計師的環保奢華新態度

/ 撰文 林道勤
/ 2020.12.31
高級腕錶講究製作物料，然而到底甚麼物料才值得被推崇？是貴金屬？是太空殞石？是實驗室內製成的前所未有物質？如果是由垃圾製作，又會否毫無價值？抑或是比起其他物料更具價值？

設計簡潔，黑色錶面及錶殼配上純白色的時標及指針。(圖片提供：Tom Ford)

Tom Ford最近推出的Ocean Plastic Timepiece，以廢棄的塑膠製成高級作品，其信念能夠引發你的深思嗎？

柔軟的錶帶，正是由編織塑料線編織而成。(圖片提供：Tom Ford)

當大部分高級製錶品牌都在錶殼材料用上貴金屬或是陶瓷，Tom Ford卻以自己的信念推出具有時代精神的設計。這一枚定價不足一萬港元的新作品，百分百由回收的海洋的塑料製成。設計簡潔，黑色錶面及錶殼配上純白色的時標及指針。分針尾端加入圓圈帶來搶眼的時裝感。每一枚作品由大約35個回收塑料瓶製成，連同裝載的錶盒，也是由再生塑膠、紙漿和纖維製成。最叫人驚喜的還有那柔軟的錶帶，正是由編織塑料線編織而成。

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腕錶造型時尚，吻合了品牌的個性。(圖片提供：Tom Ford)

Tom Ford先生在設計了這枚腕錶後，還得花費力氣去說服專門製作高級腕錶的合作伙伴，讓他們照他的意思以100％海洋塑料製成腕錶。到後來就連錶帶、包裝和錶殼都同時用上這些回收物料，是令人意外之處。現時他們每生產1,000枚手錶，就可以從海洋中永久清除490磅的塑料廢物，數字也許不多，但象徵意義巨大。而且大家要留意的是，這物料也具有耐用、抗敏感等穩定特質，不用怕它會自動降解，用來做一枚可以恆久保存的奢侈品，不是正適合嗎？

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