【2021鐘錶展望】為保傳統機械工業　高級腕錶市場將全面數碼化？

論高級鐘錶2021年的潮流，不是講哪隻顏色哪種物料哪個技術即將成為主流大行其道，而是和腕錶作品無關的市場銷售方式。

Baselworld錶展的熱鬧場面肯定已經不可能復見。(圖片來源：Baselworld)

時代本已一直在前進，高級鐘錶品牌在廣告營銷上以至市場銷售，都在慢慢地走上數碼化之路。但2020年經歷肺炎的影響，這種本來循序漸進的過程像是被打入了強烈催化劑，讓業界不得不正視快速改革的需要。

是否要親身睇錶，在未來可能已經不是那回事。(圖片來源：Baselworld)

因為肺炎造成實體店的經營困難，電子商貿成了許多大集團大公司的救命草。舉個例子，在英國和美國擁有135家商店包括Goldsmiths和Mappin & Webb的Watches Of Switzerland Group，根據報告其2020年5月至7月的數碼業務銷售比例足足增加了一倍以上。

實體店的存續，也因為疫情的關係變得困難。(圖片來源：Baselworld)

許多品牌比如Grand Seiko或者是Zenith等，你都可以輕易在他們的網頁上直接下單購買。有些品牌就連社交媒體的銷售方式都安排好，上Instagram買名錶已經不是甚麼新鮮事。

勞力士至今仍然未曾在其網站提供電子銷售服務。(圖片來源：Rolex網站)

對市場非常敏銳的H Moser & Cie更表示自從在四月開始了他們的電子商店後，足足有多達20%的銷售是來自數碼渠道。

當然，比如勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）對數碼銷售仍然比較保守，但時代來到，相信他們亦必須要正視現實。

百達翡麗又可以堅持多久才加入數碼化市場呢？(圖片來源：Patek Philippe網站)

再加上繼2020年兩大瑞士錶展宣布押後之後，SIHH已表明2021的錶展將變成網上版本，在Baselworld能否存續都成問題的前提下，實體錶展都被淘汰，那麼高級腕錶的電子交易方式，相信很快就會成為主流。