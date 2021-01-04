【Bell & Ross】隱形戰機式幾何骷髏錶　上鍊時轉化出詭異笑容？

傳統高級鐘錶都以優雅華麗作主調，但2009年Bell & Ross首次推出BR 01 SKULL，卻以邪氣為代表，骷顱頭錶成為一代的叛逆經典。

不似傳統鐘錶講究優雅，卻以大膽造型示人。(圖片提供：Bell & Ross)

及後Bell & Ross樂此不疲地在這系列上發揮創意，SKULL骷髏頭腕錶系列面世近十年間，推出過許多名作都深得收藏家青睞。2009年的BR 01 SKULL之後，2016年的BR 01 BURNING SKULL將軍事符號結合紋身藝術，錶殼刻上火花圖案及髹上黑漆，與紋身師傅用的顏料呼應。去到2018年BR 01 LAUGHING SKULL更裝配品牌其中一款動偶機芯，骷髏頭下巴可以開合更添邪惡感。

SKULL骷髏頭腕錶系列面世近十年間，推出過許多名作都深得收藏家青睞。(圖片提供：Bell & Ross)

骷髏頭錶的最新作品BR 01 CYBER SKULL，顧名思義充滿科幻感，輪廓鋒銳硬朗，靈感正是來自F117隱形戰機。

錶殼尺寸為45毫米 x 46.5毫米，不設錶耳部份，橡膠帶直接嵌入錶殼中，線條一氣呵成。(圖片提供：Bell & Ross)

BR 01 CYBER SKULL以不反光的啞黑色陶瓷製作，錶殼與錶鏡結構貌似噴射機座艙罩，啞黑陶瓷物料加強視覺質感。腕錶裡裡外外各個元素如錶環、錶圈、錶冠、骷髏頭及骨頭等，巧妙融入如雕塑般的錶殼空間內，立體效果極為搶眼。

骷髏頭像懸浮於錶殼內，當翻過藍寶石玻璃錶背始能一睹當中秘密。(圖片提供：Bell & Ross)

BR 01 CYBER SKULL的搶眼外觀之下，同樣暗藏以頂尖製錶工藝製作的動偶機芯。BR-CAL 206手動機芯隱藏於骷顱頭內，主底板形狀與骷髏頭一致，骨頭遮蓋著的夾板延伸至錶殼四角，驟眼看不見機芯何在。加上12個棒形時標的透明錶盤，骷髏頭像懸浮於錶殼內，當翻過藍寶石玻璃錶背始能一睹當中秘密。

與錶殼一氣呵成的橡膠錶帶壓BR字樣。(圖片提供：Bell & Ross)

動偶機芯擁有小時及分鐘功能，當旋緊發條時，骷顱頭的下巴會張開猶如偷笑；骷髏頭前額挖空露出擺輪，暗示隱身的機芯時刻運作不息。