牛控定要認識的法國牛肉　四大原因令饕客選擇

法國人識飲識食，烹調技術是世界首屈一指的不容置疑，法國廚往往都是品質保證，此外，好的菜式也非常取決於食材，西餐方面牛肉經常都是主角，今回要介紹的正正就是法國牛肉，除了風乾熟成牛出名，其實法國牛最引人入勝之處是其飼養手法，因應不同的季節以青草為食，絕不圈養，任由牛隻在草原、山坡上走動，難怪養出上佳肉質，此外，法國政府也禁止對牛使用荷爾蒙等做法，不會找到打針肉。

圖片來源：INTERBEV

說起牛肉來，是因為馬上就迎來「2020香港美酒佳餚巡禮 — 品味盛宴」，其中的推廣活動正是一年一度的「法國牛肉節」，由法國肉類和畜牧業專業協會 INTERBEV 舉辦，於香港及澳門舉行，合作單位包括30間餐廳、零售商及烹飪中心。頂級的法國牛肉來到香港，相信大家都想知道多點關於法國牛肉的奧祕，接下來就來看看其冠絕天下的「五大原因」！

風土及農業

雖然Terroir（風土）這個字我們大多從法國酒中學會，但其實法國的其他農產品如乳酪、蘋果、蜂蜜，以至是牛肉，也相當講究風土。法國原來有不少土地都是作農牧用途，就牛隻而言已經是歐洲之最（一百九十萬隻），而牧場由低地到阿爾卑斯高山草甸皆有，以溫暖海洋氣候下生長的青草來飼育出健康的牛隻。除了數量，品種也是世界之最，有著多達22個獲獎無數的品種，如Charolaise、Limousin和Blonde d’Aquitaine。如此大的數量及多樣性，卻是二十多萬個小型牧場的出品，它們大部分都是家庭經營，採用自給自足的形式。

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牛隻健康

正如健康的羊會長出貴比黃金的羊毛，頂級的牛肉最重要的都是牛隻的健康，而當中糧食無比重要，法國牧民十分重視牛隻的飲食和營養，而主要飼料青草和乾草幾乎都是自家種植的。此外，法國政府也對此相當重視，自1988年，禁止對牛使用荷爾蒙，1990年後規定牛隻的糧食不得含肉和骨，2006年起亦禁止使用促生長抗生素。

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可追溯性

現今人們愈來愈重視食材，而要保持其質素，食材來源的透明度、可追溯性無比重要，大家都會好奇，放上餐桌的牛肉之前到底經歷過甚麼？每一環都對肉質有著影響。法國牛肉的出口向來有著嚴格品質保證，由出生起牛隻就有其個別「護照」記錄。大家都會對「食物工廠」有著恐懼，除了不人道，也不會出產到上佳的食材，而法國則相當重視動物福利，即使是運送牛隻的人員都持有專業證書，以保持牛隻健康和舒適。

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專業解牛法

由牧場上到餐桌的牛肉，不只是考廚師的功力，原來法國有著「解牛師」，傳承獨特的解牛法，一隻牛可以切成34個部位，每個部位都有著獨特的烹調特性，正如庖丁解牛「以無厚入有間」，是法國解牛師之道。以上都是作為饕客的我們未必知道的，最重要的還是放入口一刻、味蕾上的感受。多個口味的極品牛肉有著細嫩多汁的質感，齒頰留香，故此向來也是不少頂級廚師的選擇。