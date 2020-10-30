【雞尾酒哲學】為女伴點選一杯有故事、感人又能長談長有的雞尾酒

喝酒是怎樣的一回事？有人視為是味蕾上的享受，也有人會覺得喝的不是酒，而是氣氛、與身邊的人共處的時光，但相信後者會居多。或者我們未能如James Bond般把酒掌控得遊刃有餘，他的招牌Vodka Martini，「Dry，Shaken Not Stirred, With A Slice Of Lemon Peel」，正好展現出其自信。但有時除了懂得展現屬於自己的一款酒，如果也可以為身邊的女生點選一款切合心情的，相信更加能令共處的時光成為重要的回憶，今回，就來介紹三款能夠喚醒味蕾的雞尾酒，也可以在微涼的天氣為大家帶來一點窩心。

Kahlua Milk（圖片來源：cafenoma）

Kahlua Milk

人人口味不同，有時到酒場就是想藉此機會了解對方多一點，那麼可以試試一款入門級的——Kahlua Milk。Kahlua是一款香甜的咖啡酒，除了用於調酒上，也常常用來做甜點，所以女生們定必喜歡。顧名思義，這是一款用Kahlua作基酒加上牛奶的雞尾酒，調配得宜，酒中漸變的顏色層次也相當令人著迷，呷上一口，既有咖啡酒的香甜亦有牛奶濃厚的口感，大部分女生都會接受，雖然牛奶予人感覺像是小孩子，但Kahlua Milk平易近人，這份窩心其實也會令女生感動的，喝下去帶有溫暖的感覺，也容易令人產生幸福之感。

Irish Coffee（圖片來源：Getty Images）

Irish Coffee

雞尾酒之美，往往在於背後的故事，純粹的感情就注入酒杯當中。有一杯遠近馳名的雞尾酒Irish Coffee就藏著一個感人的故事。據說一位在愛爾蘭機場一家酒吧工作的調酒師一次遇上了一位令他著迷的空姐，為了吸引到她的注意，特別想出一款用愛爾蘭威士忌加咖啡調出來的專屬雞尾酒，在一年之後她點上這杯作品，調酒師終於等到這一刻的來臨。可惜的是，空姐在不久之後就辭去工作回去故鄉，調酒師知道這是他最後一次為她調配這杯作品，也忍不住問了對方一句：Want some tear drops？最後忍禁不住落下淚來，更拭去淚水在杯口劃上一圈。

空姐想不到，杯口的那份淡淡的鹹味，其實不是鹽而是這位男生的淚，也許她也喝得出這份思念，回到故鄉之後久久不能忘懷，想找同樣的一杯雞尾酒來回憶一下那獨特的味道，卻發現世界上已無第二杯，因為這是調酒師只為她而設的。故事真假也許不必考究，而這杯Irish Coffee重點在於不能取代的愛爾蘭威士忌，以及精心調製的咖啡，有些調法需要烘烤加熱杯子，所以有獨特的杯子為它而設，喝的時候不要攪拌而且要趁熱，也許可以熏得出那細膩動人的感情出來。

Mojito（圖片來源：Getty Images）

Mojito

這杯經典的雞尾酒人人都品嚐過，也沒有甚麼感人的故事，但這杯作品的設計就有很多學問，甚至連大文豪海明威也深深被俘虜，為它而寫上一首詩。無論是在炎炎夏日，還是味蕾枯燥的秋天，Mojito可謂是最適合喝用的雞尾酒之一，而且其酸酸甜甜的口感，也是女生們都絕對會喜歡的。由於用上Rum酒，Rum是用蔗來釀的，所以正宗又最能突顯Mojito風味的是用蔗糖、甚至蔗汁取代一般白砂糖。除了青檸汁、薄荷葉、梳打水，冰絕對是Mojito的點睛之處，要用上手打的碎冰才能帶來一流的冰涼爽快口感。為女伴選酒，除了背後的故事及合適的味道，酒帶來的氛圍及感覺都不能忽視，一杯爽快輕鬆、低酒精度的Mojito，可能可以令大家聊個天昏地暗。