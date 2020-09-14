【星級名廚】矜貴海鮮食材喚醒夏日味蕾　輕盈清新Fine-Dining

夏天悶熱的天氣令人特別想吃一些輕盈清新的菜式；除了日本菜、沙律之外，今次介紹的意大利餐廳就推出了一系列以高級食材製作的開胃夏日菜式，讓大家可以在舒適的環境中Refresh一下味蕾。

特幼意大利粉配魚子醬沙律 HK$298（LucAle）

位於西營盤的LucAle由兩位大有來頭的名廚親自主理，他們分別是曾任九龍香格里拉大酒店 Angelini餐廳的主廚Alessandro Angelini，以及曾帶領 Conrad酒店Nicholini的 Luca De Berardinis，因此這間意大利餐廳的菜式不只正宗，而且更有Fine-Dining的水準，值得一試！

腌三文魚沙律配香滑的牛油果奶油 HK$188（LucAle）

今次的夏日Menu有7款新菜式，頭盤方面，先有充滿夏日風味的特幼意大利粉配魚子醬沙律，用上甚少在別間餐廳會嚐到的特幼意粉，配上特級意大利魚子醬，加上檸檬、細香蔥和紅蔥頭，令整道菜都充滿清新口感，魚子醬的咸香令沙律更有層次；另一款前菜亦非常開胃，以腌三文魚沙律配香滑的牛油果奶油，伴著香脆的藜麥、青蘋果和帶有清新芳香的柚子醬油，對一眾喜愛輕食的女士來說，應該是最佳選擇。

海鮮雙色幼意大利粉HK$268（LucAle）

當然來到意大利餐廳，一定要試試意大粉，由其 LucAle 的意大利粉系列都頗受歡迎；夏日Menu中兩位大廚就帶來海鮮雙色幼意大利粉，以帶子配蜆汁及白蘭地，再加上充滿鮮蝦味的地中海紅蝦蓉，喜歡海鮮的朋友一定不要錯過！

意大利餃子配 Viadana 南瓜及 Mascarpone 芝士 HK$198（LucAle）

餐廳同時照顧素食者的需要，推出全新意大利餃子配 Viadana 南瓜及 Mascarpone 芝士，配上杏仁甜酒、開心果和黑松露，即使是素食但口感和意式風味依然豐富。另一款同樣清新的主菜地中海式銀鱈魚，大廚將意大利 Pachino 蕃茄和來自意大利 Pantelleria 的酸豆包覆在銀鱈魚上，加上綿滑的薯蓉，讓食客更品嚐到銀鱈魚的鮮甜。

想來一點紅肉，也可以試試香煎小羊扒伴紅桑子、無花果及椰菜花奶油，以清新的配料烹調滑嫩的小羊扒，令主菜變得更輕盈。

椰子白朱古力 Semifreddo 配芒果及熱情果 HK$88（LucAle）

最後當然不少得女士們最愛的甜品，分別有傳統意大利甜品椰子白朱古力 Semifreddo 配芒果及熱情果，以及由 gelato 糅合奶油製成的 semifreddo 意式雪糕，同樣配上芒果及熱情果果蓉，清新作結。

INFO

LucAle 西營盤第三街 100 號 A 舖