【龍蝦盛宴】慶祝國際龍蝦日　限定五道新菜式嚐盡龍蝦之鮮味

去年由美國空降來到港的Red Lobster一直以新鮮的龍蝦作主打，吸引了一班愛吃海鮮的食客捧場；近期餐廳為了慶祝國際龍蝦日，特別推出為期一個月的龍蝦節「Lobsterfest」限定新菜式，當中大廚以不同的烹調方法設計出味道與口感同樣豐富的新菜，讓大家嚐盡新鮮龍蝦風味。

第一款主打菜—椰子龍蝦就如豪華版的英式炸魚薯條，去殼的龍蝦會先包上椰絲再炸，入口鬆脆，而龍蝦肉更能保持嫩滑；淡淡的椰香與龍蝦的咸香非常搭配。

椰子龍蝦 （Red Lobster）

另一道亮點之作，是以足足一磅的龍蝦肉製作而成的龍蝦包，份量十足，每咬一口都是滿滿的龍蝦肉，無論是味道或超搶眼擺碟，值得大家點來一試。

龍蝦包配薯條（Red Lobster）

提到香港人特別喜歡的美式招牌菜，當然不少得Surf & Turf —海陸雙鮮；今次餐牌也以USDA特選級的牛扒配龍蝦尾，而大廚更特意於龍蝦尾釀入蟹肉，令味道和口感更有層次；牛扒更是香煎到五成熟，入口嫩滑。無論喜歡海鮮或肉類的朋友，這道菜式都能一次過滿足大家的口味。

龍蝦海陸雙鮮（Red Lobster）

另外大廚還加入不同時令海鮮製作今次的限定菜式，當中的龍蝦鍋就加入了青口和大蝦，鍋底舖上充滿口感的野米藜麥飯，吸收了各種海鮮的香味，配以香濃的牛油醬汁，每一啖都是豐富的海鮮精華。另一款海鮮拼盤也帶來多款香烤海鮮和蔬菜，配上龍蝦節推介特選飲品Aperol Spritz和Peroni，是與一班朋友Weekend Gathering 的好選擇。

在這次龍蝦節中，餐廳的招牌菜龍蝦意粉配龍蝦醬亦會一直供應，大家更可以優惠價一嚐龍蝦濃湯；除了多款龍蝦菜式之外，筆者還要推介Red Lobster自家製的特式車打芝士鬆餅！這款鬆餅充滿超香濃的芝士，入口鬆軟，在美國更有一班粉絲為它設立專頁，可見它受歡迎的程度。

INFO

Red Lobster 香港銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 8 號地下 2261 2996