Hennessy X.O 150周年建築大師操刀別注酒瓶　如同藝術品限量登場

軒尼詩X.O大家有喝過嗎？這個是一個多餘的問題，如此提問只是想提醒大家，原來它由面世至今已經邁入150周年，很多人甚至乎最初接觸的X.O.就是它也不出奇，它對烈酒世界的影響可以說得上是舉足輕重吧？150年這個歷史，或者我們只有短暫生命的人類不能有太多感想，但確實是一個重要的里程碑，相信對品牌來說屹立至今也是一項值得自豪的成就吧，當然品牌也特此精心準備，今次帶來的驚喜就是周年誌慶別注酒瓶，大家又會想到底會是如何設計的呢？要代表到品牌的悠久歷史，環觀種種的設計，或者就只有建築可以象徵得到。

Frank Gehry（圖片來源：Hennessy）

今次軒尼詩酒廠就與世界著名建築大師 Frank Gehry 合作設計別注酒瓶，對建築有認識的朋友們，或者會知道畢爾包古根漢美術館（Bilbao Guggenheim Museum）、巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）等的劃時代地標就是這位大師所操刀的。他的標誌性設計風格就是顛覆大家的想像，彎曲地平線、傾斜的牆壁、線條可能可以違反物理原則。能夠這般玩弄想像力將之化為現實，將情感與視覺效果連繫，就只有這位大師能夠做到。今次他就利用其標誌性的雕塑線條將酒瓶重新塑造，象徵著超過150年的傳奇進入新時代。對於今次的合作，他也覺得X.O本身就是與時間密不可分的藝術品，味道從時間中提煉出來，每滴黃金酒液都象徵着時間和歷練，用眼晴、鼻子和舌頭都可以體會到的奢華之處。

初初見到這個酒瓶的設計的朋友，可能會覺得壯麗非常，但同時又未能確實明白其設計概念，原來正是來自干邑河畔為靈感而設計的。干邑來自干邑區，干邑區有著非常優美的風土環境，才能醞釀出好酒，例如充滿生機的土壤、曲折的藤蔓以及流過軒尼詩酒廠波光粼粼的夏朗德河，都令人神往，大師就把這些元素化成線條、變成雕塑，分別設計出全球限量大師珍藏及X.O限量版禮盒兩款大師之作。

（圖片來源：Hennessy）

大師珍藏版（圖片來源：Hennessy）

干邑區的優美環境充滿着生命力，那麼大師又該如何將這股生命力和活力貫注到酒瓶之中呢？原來在物料上採用了能夠捕捉光線、產生水花錯覺的素材，看起來已經非常奪目，還特意設計出皺褶的效果，有機的線條為這件漂亮的工藝品帶來活力。大師珍藏版每瓶皆標以編號並有大師簽名，採用了24K鍍金青銅製成皺紋外殼飾面，反映出宛如河水的閃爍波紋，與半透明玻璃展示座透出的光線互相輝映，大家當然已經想入手了吧？但只有限量150瓶，一定有所困難，不要緊，同為出自大師之手的軒尼詩X.O限量版禮盒就已在今個月於連卡佛及各大酒窖有售。美酒都是傳家之寶，看門口也是需要的，這一瓶足以在家中酒架上佔一席位吧。