GlenDronach聯乘The King's Man　29年威士忌背後有感人一戰故事

上世紀我們有《007》這電影界的紳士典範，來到本世紀再多了一個《The King's Man》系列與之並駕齊驅，兩部作品的車錶酒西服皮鞋當然讓男士們追捧，對前者而言飲的居多，除了經典的Vodka Martini，日威蘇威以至是老是常出現的Macallan支支經典。而對於後者更加走入酒廠，在第二部，主角一行人尋求美國分部的協助，其據點是藏在釀酒廠當中，但美國是沒有「King」的，所以是「Statesman」，電影後來也與Old Forester酒廠合作推出了名為「Statesman」的波本威士忌。本來系列的第三部於9月底上映，卻因為受到疫情的影響已經推遲到下年2月，但原來今集也會與酒廠合作推出新品，即便電影遲上，酒卻不遲。

圖片來源：GlenDronach

是次合作的酒廠，是大名鼎鼎的GlenDronach，酒廠最著名的是雪莉桶風味，向來受到雪莉愛好者的青睞。甚至是對於初入門的朋友而言，GlenDronach也是不得不知而且絕對適合入門嘗試的品牌，就算是不同年份的普飲款，都能夠細味出雪莉桶風味的變化，而且味道對得住價錢，是性價比高的酒廠。

原來自從上一集Kingsman開始，GlenDronach已經特別推出一款「Kingsman Edition 1991」，而是次更落重本推出1989年入桶的29年威士忌，這一款「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」酒精度為50.1％，酒瓶的包裝如酒標、封蠟都以手工製作，瓶身有Kingsman標誌，盒子更有著酒廠首席調酒師Dr. Rachel Barrie以及電影的導演Matthew Vaughn之簽名。威士忌名廠一瓶近30年的美酒動軋都要上萬元港紙，是次這款別具收藏價值的作品的建議零售價也只是775英鎊，雖然這一刻價錢已高了不少，因為全球限量只有3,052瓶，看來升值潛力也不低。

圖片來源：GlenDronach

至於味道方面，帶有重雪莉風格的深色水果香，加上一些果仁、陳年皮革及雪松木的氣息，還有無花果、蜜糖等的醇厚香甜，尾韻帶來絲絲黑松露以及朱古力風味。它先以Oloroso雪莉酒桶陳年，再轉到⻄班牙Pedro Ximénez酒桶進行二次熟成，味道複雜細緻，也非普遍之物。是次特意合作，當然並非借名推銷而是有內涵之作，電影今集將會介紹Kingsman起源自第一次世界大戰，而酒廠在一戰時也有一段動人往事，原來在1913年酒廠裝瓶了一支29年的作品，有三位即將上戰場的朋友各買一瓶，希望回國後可以再聚，暢飲慶祝，可惜的是最後三個只活一個，他黯然回國，也再沒有心情打開這瓶酒，最後捐贈給酒廠以作紀念，這瓶酒成為了酒廠最悠久的作品。