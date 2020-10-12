Penfolds全新推出2020年「珍藏系列」 100分澳洲酒王延續紅酒傳奇

談到澳洲，可能你會想起袋鼠、陽光與海灘，但對視酒如命的人來說，澳洲可是一個盛產紅酒的好地方。被譽為澳洲國寶級傳奇酒莊的Penfolds是許多香港愛酒之人鍾愛的紅酒品牌。Penfolds近日推出2020年「珍藏系列」，隨即獲得多間全球權威酒評媒體的高度評價，延續品牌的經典傳奇。

Penfolds 2020年「珍藏系列」首推100分澳洲酒王Grange

獲《The World of Fine Wine》給予滿分的2016年Grange。

全新推出的Penfolds 2020年「珍藏系列」沿用了1844年的釀酒風格特色及理念，囊括了17款跨越5個年份的紅白葡萄酒，當中以超高質量、風格特色與生殖潛力見稱的2016年Grange更是大有來頭，長期在全球不同權威排行榜中蟬聯榜首， 是被收入了南澳洲非物質文化遺產名錄的澳洲酒王。全新推出的2016年份為Grange連續發售的第66個年份，一上市已經得到全球多間權威酒評媒體的高度評價，包括《The World of Fine Wine》給出的100分滿分、知名酒評人Matthew Jukes所給的20分滿分以及Robert Parker所著的《葡萄酒倡導家》所給的99分。近年較早前於澳洲拍賣會上，一瓶1951年份Grange更創下了60萬港元的驚人紀錄。

不容錯過三大經典切拉子

Bin 389赤霞珠切拉子有「Baby Grange」之稱，同樣也是紅酒愛好者酒窖中熱門之選。

系列中的Bin 389赤霞珠切拉子出自Penfolds傳奇釀酒大師Max Schubert之手，採用混釀方式，帶出平衡口感及深厚的窖藏潛力，2018年份的Bin 389赤霞珠切拉子紅葡萄酒更是其誕生60周年的紀念作，成為了今年最值得收藏的紅酒之一。

2017年份 St Henri的獨特風格被盛讚為經典紅酒。

Penfolds甚多經典切拉子品種，2017年份 St Henri截然不同的質感和獨特結構展現出特有風格，獲盛讚為典範紅酒。系列中的RWT Bin 798巴羅薩谷切拉子亦獲澳洲酒評人James Halliday給予97分的高分。

葡萄酒款式甚多，無論是新手入門想認識紅酒，還是老手想挑選一杯殿堂級紅酒回味一番，Penfolds都是你的好選擇。