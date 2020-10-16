COCKTAIL｜3間雞尾酒酒吧　夢幻、熱帶與中式風情　感受初秋之美

秋風剛起，令人想放慢腳步，在露天酒吧呷一口雞尾酒，享受清風送爽天氣。 近來位於尖沙嘴EATON酒店的Terrible Baby，特別推出秋季限定的雞尾酒，讓客人可以在露台享受Cocktail時光；而另一新開的RUM酒吧The Daily Tot 更帶來加勒比海RUM酒，調配出多款新頴Cocktail；如果想以Cocktail搭配精緻中菜，就不要錯過嘉里酒店紅糖最新的Pairing Menu了！

一杯秋日夢幻Cocktail：Terrible Baby

Osmanthus Fizz（Terrible Baby）

剛加入Terrible Baby的Axel 曾於布宜諾斯艾利斯四季酒店內的 Pony Line 酒廊任職，來到香港後更於多間人氣酒吧，如 Buenos Aires Polo Club、Taqueria SuperMacho 等為香港客人調酒。今次他為Terrible Baby帶來兩款秋季雞尾酒包括 Osmanthus Fizz，以 LondonDry 氈酒、檸檬、洋甘菊茶糖漿及梳打水調製成的 Gin Fizz 為基調，再注入桂花茶增添花香，最後加入蛋白泡沫及梳打水，並以桂花點綴，入口充滿花香，賣相也賞心悅目。

另一款Fallen Spritz則是一款相當清新同時具濃郁果香的雞尾酒，由 Havana Club 3 年冧酒、意大利苦酒、新鮮西柚汁、柚子和氣泡酒調製而成。最後以鮮艷的紅石榴籽及搶眼的西柚作點綴，每一口都帶著水果的酸甜，與冧酒和苦酒非常搭調。

INFO

Terrible Baby香港九龍彌敦道 380 號Eaton HK 4樓 （北海街入口）2710 1866

加勒比海風情的RUM-Based Cocktail：The Daily Tot

中環一向令愛酒之人流連忘返，無論愛喝紅白酒、威士忌、GIN酒或各種酒品，都能在這裡找到它專屬的酒吧。而近期的新酒吧焦點，定必落在主打 RUM酒的The Daily Tot 。踏進酒吧的一瞬，客人就會被充滿古巴風情的氣氛包圍著；這裡樹影婆娑的設計，令人彷如置身加勒比海，充滿度假的感覺！

The Daily Tot的RUM酒選擇豐富，每款都是由老闆從加勒比海地區精選帶回來的，而酒吧中的鎮店調酒師 Gerry Olino，就曾於Dr Fern’s Gin Parlour 和 Foxglove調酒，現在來到The Daily Tot為大家打造多款充滿熱帶風情的招牌雞尾酒，值得一試。

Cuban Cobblier（The Daily Tot）

當中人氣之選包括「Cuban Cobblier」，用上Havana Club七年RUM酒、Dry Sherry、加上自家製的生薑糖漿、菠蘿汁、青檸汁、苦瓜，碎冰上放上新鮮黑莓和菠蘿乾片，味道清新又能嚐到RUM酒的甜味。

Call For Abbeyr（The Daily Tot）

另一款「Call For Abbey」用上非常特別的St. Nicholas Abbey白Rum酒，加上充滿菠蘿香氣的Eco-spirit Plantation Rum Stiggins' Fancy Pineapple，配上菠蘿汁、橙汁、新鮮羅勒，相信會是一眾女士喜愛的味道。

INFO

Daily Tot中環荷里活道58號中發大廈LG層E鋪 2366 6836

紅糖君子之交雞尾酒配對餐單：紅糖

想嘆特別的COCKTAIL又想來點精緻美食，嘉里酒店的紅糖中菜廳就推出了「紅糖君子之交雞尾酒配對餐單」，並用上「梅､蘭､菊､竹」花中四君子為主題，以行政總廚余偉經師傅設計的精緻中菜配搭特別調製的雞尾酒。

竹 x 冰燒三層肉（紅糖）

「梅」以Beefeater 24 Gin為主調，加入Aperol、話梅及四川青花椒，別具中國色彩，再配上山椒汁蘆筍穀飼牛，喜歡椒香的朋友一定不能錯過；「 蘭 」是以Beefeater 24Gin加上Orgeat syrup、杏仁糖漿、St Germain liqueur及湯力水，搭著楓糖黑豚肉叉燒；「菊 」以菊花糖漿 、Absinthe及Veuve Clicquot 香檳打造充滿氣泡的雞尾酒，配上香麻海蜇手撕雞，非常開胃；最後以清新的「竹」：Absolut 伏特加 、Chartreuse Verte 、青檸汁 、紫蘇葉及薑味汽水伴著入口鬆軟的冰燒三層肉，絕對是味蕾的一大享受！

INFO

紅糖 香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓2252 5279