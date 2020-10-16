COCKTAIL｜3間雞尾酒酒吧 夢幻、熱帶與中式風情 感受初秋之美
/ 2020.10.16
一杯秋日夢幻Cocktail：Terrible Baby
Osmanthus Fizz（Terrible Baby）
剛加入Terrible Baby的Axel 曾於布宜諾斯艾利斯四季酒店內的 Pony Line 酒廊任職，來到香港後更於多間人氣酒吧，如 Buenos Aires Polo Club、Taqueria SuperMacho 等為香港客人調酒。今次他為Terrible Baby帶來兩款秋季雞尾酒包括 Osmanthus Fizz，以 LondonDry 氈酒、檸檬、洋甘菊茶糖漿及梳打水調製成的 Gin Fizz 為基調，再注入桂花茶增添花香，最後加入蛋白泡沫及梳打水，並以桂花點綴，入口充滿花香，賣相也賞心悅目。
另一款Fallen Spritz則是一款相當清新同時具濃郁果香的雞尾酒，由 Havana Club 3 年冧酒、意大利苦酒、新鮮西柚汁、柚子和氣泡酒調製而成。最後以鮮艷的紅石榴籽及搶眼的西柚作點綴，每一口都帶著水果的酸甜，與冧酒和苦酒非常搭調。
INFO
Terrible Baby香港九龍彌敦道 380 號Eaton HK 4樓 （北海街入口）2710 1866
加勒比海風情的RUM-Based Cocktail：The Daily Tot
中環一向令愛酒之人流連忘返，無論愛喝紅白酒、威士忌、GIN酒或各種酒品，都能在這裡找到它專屬的酒吧。而近期的新酒吧焦點，定必落在主打 RUM酒的The Daily Tot 。踏進酒吧的一瞬，客人就會被充滿古巴風情的氣氛包圍著；這裡樹影婆娑的設計，令人彷如置身加勒比海，充滿度假的感覺！
The Daily Tot的RUM酒選擇豐富，每款都是由老闆從加勒比海地區精選帶回來的，而酒吧中的鎮店調酒師 Gerry Olino，就曾於Dr Fern’s Gin Parlour 和 Foxglove調酒，現在來到The Daily Tot為大家打造多款充滿熱帶風情的招牌雞尾酒，值得一試。
Cuban Cobblier（The Daily Tot）
當中人氣之選包括「Cuban Cobblier」，用上Havana Club七年RUM酒、Dry Sherry、加上自家製的生薑糖漿、菠蘿汁、青檸汁、苦瓜，碎冰上放上新鮮黑莓和菠蘿乾片，味道清新又能嚐到RUM酒的甜味。
Call For Abbeyr（The Daily Tot）
另一款「Call For Abbey」用上非常特別的St. Nicholas Abbey白Rum酒，加上充滿菠蘿香氣的Eco-spirit Plantation Rum Stiggins' Fancy Pineapple，配上菠蘿汁、橙汁、新鮮羅勒，相信會是一眾女士喜愛的味道。
INFO
Daily Tot中環荷里活道58號中發大廈LG層E鋪 2366 6836
紅糖君子之交雞尾酒配對餐單：紅糖
想嘆特別的COCKTAIL又想來點精緻美食，嘉里酒店的紅糖中菜廳就推出了「紅糖君子之交雞尾酒配對餐單」，並用上「梅､蘭､菊､竹」花中四君子為主題，以行政總廚余偉經師傅設計的精緻中菜配搭特別調製的雞尾酒。
竹 x 冰燒三層肉（紅糖）
「梅」以Beefeater 24 Gin為主調，加入Aperol、話梅及四川青花椒，別具中國色彩，再配上山椒汁蘆筍穀飼牛，喜歡椒香的朋友一定不能錯過；「 蘭 」是以Beefeater 24Gin加上Orgeat syrup、杏仁糖漿、St Germain liqueur及湯力水，搭著楓糖黑豚肉叉燒；「菊 」以菊花糖漿 、Absinthe及Veuve Clicquot 香檳打造充滿氣泡的雞尾酒，配上香麻海蜇手撕雞，非常開胃；最後以清新的「竹」：Absolut 伏特加 、Chartreuse Verte 、青檸汁 、紫蘇葉及薑味汽水伴著入口鬆軟的冰燒三層肉，絕對是味蕾的一大享受！
INFO
紅糖 香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓2252 5279