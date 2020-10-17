有機蘇格蘭威士忌面世　拍賣價破紀錄　追捧Nc’nean的原因是⋯⋯

蘇格蘭威士忌有著悠久的傳統、熟練的釀酒技術，早已登上世界舞台。不過最近就有一家蘇格蘭威士忌廠，以新穎的概念釀酒，更創下首次發行最高價的拍賣記錄，而且首批酒甫推出市面就在一天瞬間售罄，馬上就來看看到底這家酒廠是甚麼來頭。

Nc’nean位於蘇格蘭西海岸（圖片來源：Nc’nean）

「Nc’nean」這個名字來自於Neachneohain——蓋爾民間傳說的Queen of Spirits，到底是精神女王還是烈酒女王？祂亦是大自然的保護者，正好代表著酒廠的理念。酒廠在2017年開始入桶，首瓶面世的單一麥芽威士忌作品「Ainnir」就在網上拍賣會以41,004英鎊拍出，破了首次發行最高價之紀錄，最後，共十瓶作品共籌集了超過92,000英鎊，捐給五個慈善機構。首批發行的威士忌只有1,320瓶，並在36小時內在網上售罄。

酒廠由Annabel Thomas（中間）和Derek Lewis於2013年創立（圖片來源：Nc’nean）

Nc’nean位於蘇格蘭西海岸，於2013年創立，酒廠完全以可再生能源運營，而威士忌則由蘇格蘭有機大麥釀成，在波本及STR紅酒桶陳年三年後以46％酒精度出桶。值得留意的是，酒廠的威士忌得到有機認證，而且也是世上首家將烈酒裝在100％可回收的玻璃瓶中的酒廠。最後，相信大家都會對其味道有所興趣，芳香方面，帶有檸檬、桃子、軟糖、奶油多士的香氣。口感上是奶油及豐富的香料風味，檸檬、桃子、薑和椰子的味道，略帶樹脂質感及辛香，甚至帶有一絲薄荷氣息。

圖片來源：Nc’nean

首批作品價格為49.95英鎊，而下批的作品計劃在11月推出。最後，原廠推介一種名為「Whisky Six」飲法，先在杯子加滿冰，然後以兩份威士忌、四份蘇打水的比例調配，加上薄荷葉點綴。