【大閘蟹】蟹宴Pairing除傳統花雕外　白酒黃酒威士忌也是好選擇

又來到大閘蟹的時令季節，相信一眾蟹迷早已引頸以待了，享用一頓美味的蟹宴，足以點亮這個初秋，滿足到肌餓的心情，在家任意享用，除了可以大塊朵頤，也可以自行配搭適合的酒類來做Pairing，然後大家可能會好奇，大閘蟹不是應該要配中國黃酒，例如花雕？大閘蟹寒，花雕可以驅寒，所以一直都是經典配搭，但如果大家由細到大都是這樣配，而又想有新嘗試，以下就有三款推介。

Petit Chablis是Chablis的入門之作，價錢平易近人，是常見的餐前酒之選。搭配清蒸大閘蟹，清爽宜人，輕易襯托出蟹螯美味，展現其最純粹的湖蟹鮮甜。（圖片來源：The Chablis Commission）

清新白酒

除了味道上配搭，由於大閘蟹含有大量的蛋白質，如果同時進食或飲用含有高單寧的東西就會產生沉澱物難以消化，所以紅酒一般都是不適合的。但白葡萄酒在釀造時去除了葡萄含有高單寧的部分如皮、籽等，所以不同擔心。大閘蟹鮮味足，想必大家都知道可以配帶有突出礦物風味的白酒就特別夾。是次推介的有近年常見的來自法國Bourgogne產區Chablis的出品，Bourgogne其實即是Burgundy的法文，現在用回本名。這個產區有兩大特點，首先是有著一定的酸度，大閘蟹大家都會點醋，而白酒的酸度正好可以清清味蕾，同時又突題出鮮味。此外，由Chablis以至是一級葡萄園Chablis Premier Cru的地區，都是億年前是近海地區，帶有最古老的Kimmeridgian石灰岩土質，含有最高量礦物質的粘土，當中更有蠔、貝殼類海產的化石，所以含有的「礦物味」，例如類似海鹽、海風的風味，更能襯托蟹黃甘香、突顯以蟹入饌的味蕾層次。

濃厚黃酒

相信蟹迷早就聽過法國黃酒（Vin Jaune）配大閘蟹的出色之處，甚至不少朋友認為比起花雕有過之而無不及，法國黃酒來自與瑞士接壤的Jura山區，釀造方法與一般葡萄酒不同，在特定的酒窖內發酵至少三年，期間桶內的酒的表面會形成一層酵母泡沫，酒體風格會由果香轉變成乾果的味道，甚至帶來少少煙熏風味，口感濃厚，正好襯得起蟹膏，更突出後者的鮮甜。

Vin Jaune在特定的酒窖內發酵至少三年（圖片來源：CDT Jura）

Vin Jaune（圖片來源：vin-de-paille）

煙熏鹹香威士忌

最後，如果看官們都是威士忌的愛好者，就可以試試來自蘇格蘭海島區或艾雷島的作品，它們擁有的海島風格是多年來與鹹鹹的海風交流而融入酒中的味道，有些還因為採用了泥煤去烘烤麥芽，而帶有泥煤、煙熏的風味。首先威士忌的酒體足以襯托得起蟹膏，而且鹹香和煙熏味亦能勾起蟹的鮮味以及增加層次感，如果喜歡重口味的，來自艾雷島有著濃厚泥煤煙熏口感的Ardbeg會是不錯的選擇；但若喜歡鹹香的，又有Talisker這款性價比高的選擇，除了鹹鹹的海水風味，絲絲的檸檬酸甜味更易做出吊味的效果。