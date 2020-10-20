【威士忌】總是一推出就被秒清的酒廠　Ardnmaurchan今月有新作

大家都愛蘇格蘭威士忌，因為蘇威本身就是一個品牌，有著嚴謹的品質要求，其中一個最重要的，就是根據法令規定，「蘇格蘭威士忌」必須在木桶熟成三年以上才能稱之為威士忌，就算沒有在酒標上沒有標明年份，也要遵從這個規定。

圖片來源：Ardnamurchan

在2014年，歷史悠久的著名獨立裝瓶商Adelphi旗下一家位於蘇格蘭高地的酒廠Ardnamurchan開始釀酒，推出首批作品「2016 AD」卻只有一年的熟成時間，故此只能稱作「熟成烈酒」，只不過，首批2,500瓶甫推出馬上賣清光，更接到幾倍以上的訂單。及後，酒廠接續推出2017至2019年份的AD紀念烈酒系列，非常受歡迎也是一出就售光，等到今年，酒廠終於迎來首瓶單一麥芽威士忌。

圖片來源：Ardnamurchan

Ardnamurchan作為一家新生代的酒廠，作風非常驚人，自2016年開始，每年推出一款紀念版卻沒有一瓶是「威士忌」，因為它們的熟成時間都不足三年。然而，別只以年份主導了味覺，以2016年版為例，由於用上了體積非常小、只有數十公升容量的雪莉Octave橡木桶來熟成，所以即使只有一年的時間味道萃取得很充足，然後以一半的泥煤原酒調和，再過桶至西班牙PX雪莉橡木桶熟成兩個月，或者當年沒有人想過一年的威士忌會有這樣深刻的味道與顏色。

來到紀念系列最後一瓶的2019 AD，這一次只用上四分之一的泥煤原酒調和，卻用上了21個雪莉Octave桶、6個豬頭桶勾兌而成，當中有七成是Oloroso桶，其餘三成是PX桶，就這樣聽起來已經感覺到非常之有玩味，更加表現出對釀造工藝的自信，才不怕無視了「蘇格蘭威士忌」這個牌頭。

Ardnamurchan 2019 AD紀念烈酒系列（圖片來源：Ardnamurchan）

開廠六年多以來，Ardnamurchan終於不再釣酒客的胃口，在這個十月推出首瓶單一麥芽威士忌，名為「AD 09.20:01」之作，以生產日期2020年9月作為酒標，酒精度為46.8，全球限量16,000瓶，採用一半泥煤原酒作勾兌，同時也以65%波本桶、35%雪莉桶的比例調和，口感上帶有來自波本桶濃濃的蜂蜜香，以及雪莉桶的紅色水果香，加上海島風味的鹹香與迷人的泥煤煙燻氣息，再看酒廠的名字，原來Ardnamurchan是位於蘇格蘭高地的半島，是那裡唯一的酒廠，如此複雜的風味，也正正反映出那兒獨特的風土。

酒標上的QR code可讓大家接觸到生產上的資訊（圖片來源：Ardnamurchan）

除了獨特的風味值得留意，原來AD紀念烈酒系列曾憑著型格的設計得到2017年蘇格蘭包裝設計大獎，是次的單一麥芽威士忌就用上再生紙作包裝，以簡約風格設計，突顯酒體美麗的顏色，此外，酒廠也才剛獲得2020年威士忌雜誌「永續酒廠」大獎，用上再生能源以及符合永續發展的原料生產。最後，如果有留意酒標會發現上面有一QR code，原來竟是結合BlockChain技術所研發的功能，掃描之後大家可以對生產上的所有種種資訊一覽無遺。這家酒廠有驚喜、有舖排、有實力，不枉一眾酒客的支持吧。

Ardnamurchan AD 09.20:01（圖片來源：the whisky exchange）

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