台灣威士忌從寂寂無名到屢獲國際殊榮　憑什麼媲美蘇格蘭老酒？

台灣不只喝威士忌，也釀造威士忌。自2002年加入世界貿易組織（WTO）、開放民營酒廠以來，台灣於2005年迎來第一座威士忌酒廠「金車噶瑪蘭（Kavalan）」，台灣菸酒則晚噶瑪蘭3年將南投酒廠轉型為專門的威士忌廠，出產「OMAR威士忌」。

相較於動輒上百年歷史的國外酒廠，發展歷程僅15年的台灣威士忌卻在近10年屢屢在全球賽事拿下獎牌，「捷報！金車噶瑪蘭勇奪最佳單一麥芽威士忌！」、「OMAR威士忌獎項拿到手軟」等好消息接連不斷。當《食力》專訪金車噶瑪蘭品牌大使蔡欣嬑時，她更興奮地宣布噶瑪蘭已累積470面金牌、特金牌或雙金牌；另一邊，OMAR光在2020年也已經奪下近30面獎牌，累計收到上百項肯定。

台灣威士忌迎頭趕上蘇格蘭等大國，成為國際賽事常勝軍的秘訣到底是什麼？可以從這兩大酒廠的釀酒技術、台灣的氣候條件、各大賽事的評比方式與品牌策略來一窺一二。

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釀酒工藝：襲自蘇格蘭 ，因地制宜打造出台灣特色！

無論是金車噶瑪蘭或台灣菸酒南投酒廠，其釀酒工藝其實都承襲自蘇格蘭。「金車集團李添財董事長決定要做威士忌酒廠之後，邀集了建築師、科學研究員等領域的人才組成團隊，送到蘇格蘭、日本等知名酒廠考察，看他們是怎麼運營酒廠、設備又是怎麼樣。」蔡欣嬑分享到，不過李添財也從日本過去剛開始蓋酒廠時的失敗經驗觀察到，若完全移植蘇格蘭的一套作法，不考慮當地的水質、氣候等打造生產參數，是難以釀造出高品質威士忌的。

「因此李董廣發英雄帖，邀請了許多蘇格蘭的專家，希望他們能來台灣考察，並且協助我們設定專門的參數來製作噶瑪蘭威士忌。」蔡欣嬑說，最後好不容易才找到了被譽為「威士忌界的愛因斯坦」的Jim Swan博士擔任噶瑪蘭首席顧問。

蔡欣嬑分享道，Jim Swan一開始連台灣在哪都不知道，但是回家研究台灣氣候資料後，發現台灣雖然氣溫比蘇格蘭高10～15度，但一年四季的溫度波形與蘇格蘭相似。此外，噶瑪蘭酒廠要落址在宜蘭員山，當地濕度與蘇格蘭艾拉島相似，「這給了他很大的信心，大致上還是可以參考蘇格蘭的作法，只需要針對溫差做改變。」Jim Swan的加入，是讓噶瑪蘭能順利啟航的最大關鍵，他實際參與原料的採購、麥芽磨碎的粗細程度、糖化或發酵的溫度、蒸餾的流速等大大小小的環節，協助噶瑪蘭打造出台灣第一瓶本土威士忌。

台灣菸酒的OMAR威士忌也奠定在蘇格蘭工藝之上。「台灣菸酒公司從民國70年代左右開始引進威士忌，再做成調和威士忌販售。後來漸漸地因為國際村的交流，越來越多台灣人喜歡所謂的單一麥芽威士忌。」台灣菸酒董事長丁彥哲表示，觀察到此趨勢，2008年時南投酒廠的林廠長遠赴蘇格蘭研習道地的生產技術，並帶回南投酒廠使用原先水果酒的蒸餾設備，逐步地建置出單一麥芽威士忌的生產線。

為什麼會選定南投酒廠作為威士忌的生產基地？丁彥哲解釋，南投位於中央山脈，其伏流水質特別適合釀酒。另一方面，也是因為南投酒廠有產水果酒，「如果完全採用傳統方式生產威士忌，國外很多酒廠都有百年歷史，一個2008年才投入的酒廠很難比得過，也做不出自己的特色。」為了與競品差異化，南投酒廠會將威士忌放入水果酒桶中，讓威士忌吸取桶中天然的柳丁、梅子、荔枝等水果風味，成功做出有獨特風味桶的OMAR威士忌。

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氣候：溫度獻上最佳助攻！熟成速度更快

「台灣的氣候相對於蘇格蘭比較炎熱，」丁彥哲說到，「因此熟成威士忌的過程中，蒸發的速度快得很多。」據了解，蘇格蘭與愛爾蘭的威士忌蒸發損失率約2～3%，濕熱的台灣卻可以達到5～10%。不過丁彥哲表示也因為這個緣故，威士忌的酒體能在更短的時間內紮實地凝聚在一起，熟成速度更快。《酒訊雜誌》社長吳志彥也指出，台灣的氣候條件讓威士忌只需要熟成3～4年，便可以製作出相當於蘇格蘭12年酒齡以上的威士忌。

台灣威士忌受氣候影響，也受限於酒廠本身的存放空間不足，目前幾乎都是不標示酒齡的「無年份威士忌」，這也讓許多擁有「威士忌酒齡高才是好酒」迷思的人對其品質感到質疑。

不過，蔡欣嬑引述Jim Swan過去的教導：「一顆蘋果不是等它掉下來、爛了才吃，你一定是等它最美時摘下來品嚐。」雖然台灣本土威士忌的熟成速度相對快，但以噶瑪蘭來說，基本上還是取用基本酒齡為4年以上的酒，並搭配科學儀器定期檢驗，找出每一桶酒最適合裝瓶的黃金時間。此外，經過酒齡化學檢測後發現，自家的酒確實都具有很多老酒該有的特質。

當時OMAR威士忌根本還沒有任何收益，但無論出國參賽或參展也好，都在為這個品牌打基礎。（omarwhisky官網）

比賽方式：「盲飲」評分讓台灣威士忌更有機會靠風味取勝

談及金車噶瑪蘭與OMAR為何能在國際賽事得獎無數，吳志彥直說「這個問題，只有評審才知道。」這句話指的是，無論是「國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）」、「國際烈酒競賽（ISC）」、「美國舊金山世界烈酒競賽（SWSC」、「世界威士忌競賽 （ WWA） 」、「麥芽狂人大獎（MMA）」或相對年輕的「國際威士忌競賽（IWC）」、「蘇格蘭威士忌大獎（SWA）」、「東京威士忌及烈酒競賽（TWSC）」、「國際烈酒評鑑（IRS）」等等，其評審都由威士忌權威與專家組成，並採用「盲飲」方式決定獎牌，因此基本上都是公平的，有些比賽更會公開透明得公布每位評審針對每款酒款的評分。

在盲飲的基準下，台灣威士忌雖然發展最晚，酒齡也比不上國外酒廠，但仍能靠實際品飲的香氣、口感、尾韻等在評審的舌尖脫穎而出。蔡欣嬑笑著分享，有些評審可能盲測後認為有30年以上的酒齡，結果打開才發現是金車噶瑪蘭威士忌，證明台灣威士忌的酒齡雖短，但與蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大與日本五大產區相比，仍能生產出高品質的威士忌。

著有《威士忌學》等書、台灣單一麥芽威士忌品酒研究社第三任理事長邱德夫則表示，「烈酒競賽通常是很短期的，兩三天就要喝個幾百款酒，然後就要算出成績。這種很快速、密集的賽制，什麼樣的酒能吸引評審的注意？就是風味非常強烈的酒。需要花時間慢慢品味的，基本上就會被忽略掉。所以，台灣威士忌就是在這種情況下脫穎而出。」

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品牌策略：比賽奪獎，當然也是「行銷」的一環！

「除了MMA以外，所有的競賽都必須繳交報名費，費用從139英鎊/款（IWSC）到500美金/款（IRS）不等。」邱德夫在《酒徒之書》中如此寫到，「從報名、頒獎、媒體披露到標章、貼紙的販售都牽扯費用，也都充滿商業氣息。」由此可見，金車噶瑪蘭與OMAR之所以能奪獎無數，當然也建立在他們每年都投入不小的預算參加各大賽事，爭取奪獎機會的前提下。

「2014年OMAR上市的第一款威士忌就有送出國外參賽。」丁彥哲分享，當時OMAR威士忌根本還沒有任何收益，但無論出國參賽或參展也好，都在為這個品牌打基礎。「比賽有世界各國酒廠提供的酒款，評審也是專業的，經過評比才能避免我們閉門造車，自己說自己好喝。」丁彥哲說到，「拿到獎牌對產品而言也是加分，讓消費者接觸到產品以前就有信心，在行銷上有加成的效果。」

台灣威士忌已與蘇格蘭威士忌平起平坐

由於台灣威士忌得獎無數，吳志彥認為「噶瑪蘭威士忌在本質上已經跟蘇格蘭威士忌平起平坐，接下來就是看它如何繼續行銷而已。」拿到眾多國際賽事肯定的金車噶瑪蘭目前以國內6：國外4的銷售比例穩定成長，噶瑪蘭威士忌也外銷至中國、美國、法國等許多國家。台灣菸酒的OMAR威士忌目前整體銷售情況則是國內7：國外3，法國是其最大外銷國家。

台灣第一位獲得「蘇格蘭雙耳酒杯協會（The Keepers of the Quaich）」提名成為「Master Keeper」，有「台灣酒界教父」之稱的尚格酒業董事長奚大寧表示，「做酒這種東西絕對不能操之過急，要一步一步很紮實地先讓人家認同，每一件工作、每一個細節都做對，自然而然會被注意到。」他說儘管國內威士忌品牌相對於國外品牌，可能行銷資源較少，但這也讓台灣威士忌不至淪為大品牌打行銷戰的追隨者，反而能開拓出自己的路。在金車噶瑪蘭、OMAR威士忌的領頭下，台灣威士忌在國際已經打開知名度，穩扎穩打拓展市場之餘，也讓世界看見這全新的「台灣之光」。

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