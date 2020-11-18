【威士忌】名酒非蘇格蘭專利　盤點三個意想不到的世界級品牌產地

威士忌，這個以穀物為原料所製成的酒，在通過不同的蒸餾過程，可讓威士忌成品在口感上有不同的個性且各自實現獨特風味。而隨著全球化的影響，威士忌在蘇格蘭、愛爾蘭以外的地區可說是發展得越來越好，威士忌跨洋過海，除了在日本廣泛的普及之外，現在我們也能看到世界上其他地區有足夠能力生產出一流的威士忌。今天我們就整理了3間風味極佳、值得一品的世界級威士忌品牌，而他們的產地絕對令人意想不到！

點擊大圖率先睇產地令人意想不到的三個世界級威士忌品牌：

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Paul John－印度

Paul John成立於1992年，地處熱帶位置的Goa。威士忌的特色為濃厚蘋果香甜氣息、強烈的辛香味，除了有單一麥芽威士忌該有的風味外，也富含獨特的元素。而炎熱氣候讓釀酒陳年時間能夠比一般的威士忌釀酒時間短，會是比蘇格蘭一般所謂的威士忌來得要年輕一些，不過風味都有完整地包在裡面。氣候同時造就較高的蒸散率，會讓酒的味道更強烈。

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Overeem－澳洲

Overeem是來自澳洲塔斯曼尼亞的威士忌酒廠，位於世界最南端，為目前最令人感到有趣且振奮的威士忌產地。塔斯有純淨的水源、豐富的釀酒大麥、高地的泥炭地以及適合釀酒的天氣，使得Overeem有機會贏得世界單一純麥威士忌金牌，進而躍上國際舞台。

Overeem的威士忌開瓶後可以聞到濃厚的煙燻味，釀製的雪莉桶則為酒液帶來了豐富的甜味，證明新的威士忌生產區，也能生產出世界級的烈酒。

噶瑪蘭Kavalan－台灣

噶瑪蘭威士忌於2008年開幕於宜蘭員山鄉，特別選在台灣低污染的東部，是為了利於取用中央山脈與雪山山脈的清澈水源。設廠之初特別邀請到威士忌界的傳奇人物Jim Swan博士擔任Whisky Maker顧問，協助克服台灣的炎熱氣候。

蒸散率高達15%，對酒液造成一些激烈的變化，最明顯的就是外觀顏色。噶瑪蘭威士忌有著強勁的果香味、木質香，就像一個蛋糕有很多的東西在裡面，口感豐富。自2010年以經典威士忌品項獲得英國伯恩斯之夜盲飲比賽冠軍後，噶瑪蘭威士忌知名度大開，且依然維持著優良品質，年年從國際比賽中抱回各項獎項殊榮。

【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：除了蘇格蘭和日本，三個世界級威士忌品牌來自意想不到的地方】