【永續概念】日本酒業跨界合作 疫情期間將廢棄啤酒重生成Gin酒
/ 2020.10.28
圖片來源：The Ethical Spirits & Co
備受疫情影響，環境的不景氣，國內外很多酒吧、夜店場所也因而被迫停業，令日本的酒品類銷情一直未如理想，就今年4月日本的啤酒販賣量比上年同期下跌了52.1% 。因麥芽和啤酒花的活性很高，存放過久會令啤酒變質而最終面臨要被廢棄。
圖片來源：The Ethical Spirits & Co
就在此時，有三間日本公司作出了一個嘗試，施展企業的煉金術，合作把這些即將被廢掉的啤酒重新煉成，製成一款名為「REVIVE」的日式Gin酒。過程是先由「AB InBev Japan」提供約二萬公升百威啤酒，「月桂冠」再將日本山毛櫸浸泡於啤酒中，等酒體與風味徹底融合之後，再加入水、杜松子、啤酒花與檸檬皮等多種香料， 再將其重新蒸餾，最把成品交由向來提倡環保、注重產品永續性的「The Ethical Spirits & Co」進行設計與發行。
圖片來源：The Ethical Spirits & Co
就這樣，這款帶有多層次辛香料氣息的「REVIVE」Gin酒就誕生了。據官方描述，是次的Gin不似市面上產品清澈透明，而是略帶棕色的透明酒體。味覺上是比較Dry而且帶有淡淡的甜香，用於配搭重口味或比較油膩的食物相當合適。而在仔細品嚐下更會感受到當中有微鹹與辛辣感，有興趣朋友不妨在官網了解和預訂。其中一部份賣酒收益會捐贈給「Music Cross Aid」作為紓困金，提供給受疫情影響的藝術家與音樂家們，希望能助他們度過這段難關。
圖片來源：The Ethical Spirits & Co
是次合作不但達成了減少食物浪費的問題，而且還將創意在困境中付諸實行，用一點希望的光傳遍了每人的心。設計的永續性永遠不只局限於一個全新的概念，而是把產品改良，甚至重生，從而讓世上各人都能受惠。「REVIVE」就是為這概念畫上一個完全的等號。
圖片來源：The Ethical Spirits & Co