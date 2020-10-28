【永續概念】日本酒業跨界合作　疫情期間將廢棄啤酒重生成Gin酒

困境總會激發起創意，團結亦能集結成力量。這種國民精神不難令人聯想到日本。或者正因如此，日本集團就首當其衝在這個疫症期間，將不可能變成可能，把大量因為快過賞味期限而即將廢棄的啤酒轉化成可以保存更久的酒品，讓我們看看這三大公司如何施展魔法為「廢啤酒」重生成「REVIVE」。

圖片來源：The Ethical Spirits & Co

備受疫情影響，環境的不景氣，國內外很多酒吧、夜店場所也因而被迫停業，令日本的酒品類銷情一直未如理想，就今年4月日本的啤酒販賣量比上年同期下跌了52.1% 。因麥芽和啤酒花的活性很高，存放過久會令啤酒變質而最終面臨要被廢棄。

圖片來源：The Ethical Spirits & Co

就在此時，有三間日本公司作出了一個嘗試，施展企業的煉金術，合作把這些即將被廢掉的啤酒重新煉成，製成一款名為「REVIVE」的日式Gin酒。過程是先由「AB InBev Japan」提供約二萬公升百威啤酒，「月桂冠」再將日本山毛櫸浸泡於啤酒中，等酒體與風味徹底融合之後，再加入水、杜松子、啤酒花與檸檬皮等多種香料， 再將其重新蒸餾，最把成品交由向來提倡環保、注重產品永續性的「The Ethical Spirits & Co」進行設計與發行。

圖片來源：The Ethical Spirits & Co

就這樣，這款帶有多層次辛香料氣息的「REVIVE」Gin酒就誕生了。據官方描述，是次的Gin不似市面上產品清澈透明，而是略帶棕色的透明酒體。味覺上是比較Dry而且帶有淡淡的甜香，用於配搭重口味或比較油膩的食物相當合適。而在仔細品嚐下更會感受到當中有微鹹與辛辣感，有興趣朋友不妨在官網了解和預訂。其中一部份賣酒收益會捐贈給「Music Cross Aid」作為紓困金，提供給受疫情影響的藝術家與音樂家們，希望能助他們度過這段難關。

圖片來源：The Ethical Spirits & Co

是次合作不但達成了減少食物浪費的問題，而且還將創意在困境中付諸實行，用一點希望的光傳遍了每人的心。設計的永續性永遠不只局限於一個全新的概念，而是把產品改良，甚至重生，從而讓世上各人都能受惠。「REVIVE」就是為這概念畫上一個完全的等號。