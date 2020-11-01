拍賣︱本地著名酒吧Club Qing割愛　「羽生撲克牌系列」單瓶上拍

日本威士忌近年的拍賣場上屢創佳績，例如就在今年8月的「山崎55年」一舉以連傭金成交價620萬港元橫空出世，成就出單瓶日本威士忌世界拍賣紀錄。至於另一個紀錄就由著名的「羽生伊知郎全副撲克牌全系列」所創下，去年8月以719萬港元成交，位列最貴套裝日本威士忌。可是，就在這個11月，這一系列54支撲克牌威士忌卻會在Bonhams以單瓶形式開拍，要知道世界上能夠儲齊一套54瓶的藏家不過五、六人，而其中一位就來自香港，更是這次賣出作品之人。

「羽生伊知郎全副撲克牌全系列」（圖片來源：Bonhams）

首先談談這套作品的珍稀之處，羽生蒸餾所成立自1941年，現時已不存在，所以所有撲克牌都是停產之作。在2000年羽生蒸餾所賣出，而酒廠新主人卻決定不再運營並將酒廠餘下的400桶威士忌丟棄。此時，羽生原主人的孫子肥土伊知郎得知消息馬上就計劃將400桶酒買下，在2005年開始，以撲克牌系列推出，當年的售價不過4,600至36,000日元，但每一款作品由年份到味道、用桶都不同，是為獨特之處，至於這位肥土伊知郎，正是現時鼎鼎大名的秩父蒸餾所的創辦人。撲克牌系列於2014年，曾以梅花同花順的形式上拍並以16萬港元成交。要儲齊一副撲克牌並不容易，直到2015年才首次整套上拍，當時隨即創下日本威士忌系列之世界拍賣紀錄，直到去年再破紀錄。

肥土伊知郎（網上圖片）

撲克牌系列於2014年曾以梅花同花順的形式上拍並以16萬港元成交（圖片來源：Bonhams）

是次提供撲克牌系列單瓶上拍的，正是本地著名威士忌酒吧「Club Qing」的創辦人Aaron Chan所提供的，他的一副撲克牌全系列早已成為Club Qing的鎮店之寶，就展示在酒吧的當眼之處，相信大家早已見過。當本地舉辦威士忌展Whisky Live時，Club Qing亦有參與，更慷慨地讓參與者有機會品嚐到無盡的Joker，也是一時佳話。原來早在撲克牌出現在拍賣場上之前，Aaron就走遍全球逐支搜羅，當中最為珍稀的作品包括鑽石K（124瓶之一，估價30至50萬港元）、梅花J（124瓶之一，估價25至35萬港元）、紅心Q（125瓶之一，估價25至35萬港元）以及黑桃A（122瓶之一，估價30至50萬港元）。正因為是單瓶形式上拍，所以是次是難得機會，讓威迷可以入手自己的專屬撲克牌組合。

（圖片來源：Bonhams）

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今年8月21日，在香港Bonhams拍賣的「山崎55年」一舉以連傭金成交價620萬港元橫空出世，相信已成為了日威之王。