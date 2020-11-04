【日本清酒】蘇富比首次拍賣「獺祭超越極致」　23這個數字的奧秘

近年愈來愈多人飲日本清酒，一來當然是香港實在有太多上佳的日本餐廳，清酒旨在提升飲食的層次，好的Pairing更加讓酒與食物之間昇華不少。此外，清酒活動近年屢見不鮮，人們對於清酒的認識也更為豐富，開始懂得分辦、選擇、品飲，清酒是日本文化中重要的一環，對於向來熱愛日本文化的香港人，實在是遲來的備受關注。酒類拍賣是大家的目光聚焦之處，多多少少也影響著酒類趨勢與價值，而在今個11月，蘇富比將迎來首次的日本清酒拍賣，而且門檻也不高。

圖片來源：蘇富比

是次拍賣將帶來六瓶來自獺祭的「超越極致」山田錦2019年度優勝米限量系列清酒，每瓶估價為32,000至50,000港元，其序號為23之1、2、3、6、7及8，也是全球限量23瓶，到底23這個數字有何奧秘呢？

圖片來源：蘇富比

清酒眾多資訊當中最重要的就是「精米步合」，指的是磨米的百分比，精米步合度40﹪即是磨走米粒表面的60﹪，愈接近米心（心白）就愈香愈甜。獺祭原本想推出酒米精碾度最高的日本酒，就是精米步合度25%，但在釀造的過程中竟然就有酒廠率先推出了精米步合度24%的作品，於是獺祭就毅然追求23%，光是磨米就用上了七日，大家見到酒廠推出的「二割三分」，就正是代表著23%。值得留意的是，酒廠為了讓酒的口感更加順滑，是為首家使用離心機代替傳統加壓方式的酒廠。

獺祭酒廠（圖片來源：蘇富比）

接著，是次的拍賣名為「獺祭超越極致」，卻又不只是關於精米步合度的極致，在去年酒廠開展了一個「超越極致山田錦計劃」，為求找尋最極致上佳的山田錦酒米，最後用其優勝米來釀製今次的拍賣作品。山田錦被譽為「酒米之王」，其產量為全日本之冠（超過三成），原來竟然是研發出來的，心白大、蛋白質少、外層硬度高方便磨研，簡直是設計出來釀酒的品種。

是次的六瓶酒皆由酒廠直送，有著質素及來源保證，以木盒包裝，賣出後更加會將買家的名字以書法寫於盒上。

其他日本清酒小知識：

【精米步合】 50﹪以下的是大吟釀／純米大吟釀，而60﹪或以下的則為吟釀酒／純米吟釀，70%以下的為本釀造酒／純米酒。

【純米】 在釀造時如果要加入釀造酒精，最多可佔米總重的10%，沒有的話就可以加上「純米」來標籤。此舉影響了酒的風格，純米酒的米香通常會比較濃郁。

【日本酒度】 一般由-10至+10，酒度愈高、正數愈大代表愈辛口，反之則愈甘口，而這個數值也會與精米步合有關，因為精米步合愈高，甜度一般會愈高，數值就愈小。