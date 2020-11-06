【KOFFEE MAMEYA】日本最強咖啡豆店登陸尖沙咀　香港咖啡迷褔音

咖啡對於大家而言是怎樣的存在？是每日所需還是味蕾享受？我們攝取的，到底是咖啡芳香還是咖啡因？咖啡固然之有很多學問，由咖啡豆品種到沖泡技巧，最難的還是找尋到自己專屬的那款，然而，從今日起要了解以上種種不再是難事，因為可謂是日本最著名的精品咖啡品牌KOFFEE MAMEYA已經進駐了K11 MUSEA，奉上最優質的咖啡及咖啡豆，但它並非一般的咖啡店，而是提供一對一咖啡師諮詢服務的咖啡豆專門店。

KOFFEE MAMEYA由日本首屈一指的咖啡店OMOTESANDO KOFFEE的創辦人國友榮一開設（網上圖片）

KOFFEE MAMEYA由日本首屈一指的咖啡店OMOTESANDO KOFFEE的創辦人國友榮一（Eiichi Kunitomo）開設，但比起後者，KOFFEE MAMEYA更加專注於咖啡豆，本來品牌的分店是不設座位的，客人可以與咖啡師溝通，表達自己的喜好，從咖啡豆的烘焙程度、品種、風格了解自己想要的口味，品牌Logo上的格子，其實就是烘焙與味道之關係的分布。而在K11 MUSEA原汁原味地還原了本店的設計，不過卻設有座位，是品牌首例，除了即場品嚐咖啡，亦可以買回家。

一對一咖啡師諮詢服務（圖片來源：KOFFEE MAMEYA／K11 MUSEA）

創辦人曾說過，其專注於咖啡、沖調的態度是從日本傳統茶道中借鏡，因為泡茶與品嚐都要在簡潔而寧靜的場境中進行，KOFFEE MAMEYA的設計以現代工業風的混凝土與日本常用的木材糅合而成，在日本成為了網紅爭相打卡的地方，但其實這個設計不只有風格而具備功能性，旨在營造一個安靜、專注的環境，讓客人與咖啡師溝通，正如名字中的「Mame」，其實是日文中的豆子，一切只在乎於純粹地專注於咖啡豆之上。

其他的分店都不設座位，是次香港店是為品牌的全球首例（圖片來源：KOFFEE MAMEYA／K11 MUSEA）

雖然，今時今日還有甚麼事兒是不能從網上得到的？但KOFFEE MAMEYA不只是提供優質咖啡豆，不只是產品，而是服務，除了提升品嚐咖啡的體驗，更重要的是讓客人真正了解到自己所愛。當中包括上等的藝妓咖啡豆和最稀有的微型咖啡 (micro-lot coffee）等多達20種來自世界各地的精選咖啡，而且透過這種「咖啡高訂」服務，還可以學習到在家沖調咖啡的最佳方法。

也有卡座可以提供比較私密的享用空間，當然也會有一對一咖啡師諮詢服務（圖片來源：KOFFEE MAMEYA／K11 MUSEA）

就算我們每天都在喝咖啡，也別以為咖啡就是大同小異，咖啡豆的風格可以令人驚艷，KOFFEE MAMEYA不會提供有奶咖啡，從不同的烘焙程度與品種，可以試出不同的風格，偏向苦澀還是清香，酸度高低，有著爆發力的朱古力香還是絲絲花香清香。以品牌引入的藝伎咖啡豆（源自埃塞俄比亞的藝伎山Gesha Moutain）為例，竟然會有柑橘、茉莉花甚至熱帶果香，就足以讓我們一再回味。

最後，其實除了KOFFEE MAMEYA，是次K11 MUSEA亦匯集了共11家世界精品咖啡店，打造個性咖啡文化及Destination Coffee Hub極致體驗，包括本地自家烘焙咖啡小店以至來自外國的頂級精品咖啡品牌：