【Fusion】西廚手法炮製臘味、鱔球、走地雞　粵菜西煮創新也惹味

終於感受到清爽秋意了，味蕾渴求的味道也變濃了一點了吧。別以為要進補，就只能到酒家吃傳統中菜。中環新派中菜餐廳Mott 32最近推出八道菜秋冬菜譜，大廚以西廚手法炮製多道秋冬滋補粵菜，以羊胺、羊仔腩、鱔球、走地雞和秋風起最不能錯過的臘味糯米飯等入饌，每一道菜都令你更欣賞粵菜的多變與可融合性。

豉香辣椒燒法國羊鞍（Mott 32）

八道令人唾涎的精緻Fusion中菜，主打惹味豉香辣椒燒法國羊鞍、香草燒焗法國羊仔腩，喜歡吃魚的話，新菜加入了充滿香港情懷的豉鬆風鱔球以及剁椒生焗龍躉球。

羽衣甘藍雲南臘肉（Mott 32）

大魚大肉之外，追求健康生活的你，桌上當然不能沒有蔬菜。大廚特別找來大熱羽衣甘藍，與雲南的臘肉一同爆炒，臘肉的油份不單令硬身的羽衣甘藍軟化，更與蔬菜原有的微甘配合得天衣無縫，即使不喜歡羽衣甘藍的朋友，亦大讚其可口風味。

廣東人的飯桌不能缺的，當然是飯。新菜譜包括櫻花蝦香芋臘味糯米飯及蟹粉珍珠米煲仔飯。時值秋冬，當然選擇以大閘蟹蟹粉製作的珍珠米煲仔飯。飯煲上桌後，侍應會即席將濃稠的蟹粉與胖胖的珍珠米攪拌均勻，看著金黃色的蟹粉與煙韌的珍珠米飯融和，即使肚子再滿也按不住要吃一口。

蛋白杏仁茶（Mott 32）

若然你也有甜品胃的話，記得要點蛋白杏仁茶。有如一杯Cappuccino的蛋白杏仁茶，面層偽裝成cappuccino上的奶泡的，是有如雲朵一般柔滑挺身的蛋白，與杯中同樣順滑的杏仁露，延續創新的概念，為這滋補秋冬晚宴劃上完美句號。



INFO

Mott 32 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈