威士忌｜10個酒迷必知Q&A：到底是「Whisky」還是「Whiskey」？

「威士忌」真的是很大的一個坑!從硬體的原料、木桶、蒸餾器,進一步到什麼原料?什麼木桶?陳放多久?什麼是單一純麥?什麼是調和?什麼是風土?什麼是「OB」?什麼是「IB」?都是學問!(甚至有人連威士忌的英文到底是「Whisky」還是「Whiskey」?都霧煞煞呢!)所以現在就讓我們來一次來看關於威士忌應該了解的 10 個基本知識! 文:Daniel Hsu(GQ Taiwan)

平常經常喝到威士忌,但你對威士忌有認識嗎?按圖先看10個關於威士忌的基本知識Q&A▼▼▼

+ 36

1. 威士忌的起源?威士忌如何被「發明」出來的?

威士忌的誕生有很多的傳說,有些人認為那跟西元 5 世紀時的一位愛爾蘭聖人有關,不過更多人相信那跟疾病與醫療有關,根據歷史文獻記載,蒸餾器大約是在 12 至 13 世紀傳入歐洲(最一開始是意大利),並且被修道院使用,起初是用來製藥,以製作治療脹氣或天花的藥物

直到 14 世紀「黑死病」盛行,煉金術士試圖利用當時從未見過、感覺很神奇蒸餾器製作出的可以醫治黑死病的藥物;到了 15 世紀前傳,蒸餾的技術也傳播到了蘇格蘭及愛爾蘭,起初也是用於製藥,因而誤打誤撞的產生出了以穀物為原料的高酒精飲品,同時也是「威士忌的原型、祖先」。

雖然最原始的威士忌(並不是現在我們喝的威士忌,只能說是威士忌的原型、祖先)被以製藥為目的狀況下誕生(同時也造成就算到了現在,也還是會有人覺得威士忌能醫病的錯覺),但因為它「很好喝」,所以之後也變成了流行的飲料!根據史料記載,蘇格蘭國王詹姆斯四世相當喜愛威士忌(的原型),不過當時的穀物蒸餾酒本身無法陳年,與現代的威士忌相比喝起來濃烈又粗糙。我們現在所喝的威士忌是百年來不斷演進而來的!

2. 到底是「Whisky」還是「Whiskey」?

「威士忌」常見的英文名稱有「Whisky」跟「Whiskey」兩種,而這也時常讓人搞不清楚到底該怎麼拼?(或區別?)事實上在最一開始是沒有分別的,甚至到了 19 世紀這兩個字都是通用的,但是到了 1960 年代開始,美國人開始用「Whiskey」來表示自己的生產的威士忌,而以「Whisky」來表示其他地區的威士忌。

而到了現在,仍沒有明確規範到底哪種拼法正確,只是會約定俗成特別將美國與愛爾蘭產的威士忌以「Whiskey」表示,其他地區則一律稱「Whisky」!而有趣的是,儘管美國的「威士忌」稱「Whiskey」,但是美國的烈酒法規條文中用的仍是「Whisky」這個字!

3. 威士忌的原料有哪些?

製作威士忌的原料主要有大麥、大麥芽、小麥、玉米、裸麥(又稱「黑麥」)幾種,雖然在傳統觀念上,許多人都認為威士忌是以大麥為原料製造,但實際上卻不盡然如此。而因原料比例的不同則有以下幾種分類:

穀物威士忌:以任意穀物製成(但多仍以大麥為主)。

麥芽威士忌:使用穀物中發芽大麥必須含有至少 51%。

小麥威士忌:小麥必須含有至少 51%。

裸麥威士忌:黑麥必須含有至少 51%。

裸麥芽威士忌:發芽黑麥必須含有至少 51%。

波本威士忌:玉米必須含有至少 51%,並且在新燒製的橡木桶中陳年。

玉米威士忌:玉米必須含有至少 80%,可不陳年;如果陳年,必須使用未經燒烤或是使用過的橡木桶。

【相關文章:你飲嘅威士忌係咪真?台製假酒猖獗 揭秘兩大製作手法成分嚇親人(按圖預覽) 】

+ 21

4. 什麼是「單一」什麼是「調和」?

其實我們所謂的「單一麥芽」或「調和」威士忌都是有「調」過!

所謂的「單一麥芽 Single Malt」指的是「單一酒廠」的酒,這裡面包含來自單一酒廠但「不同木桶、不同年份」的酒液調製而成,「單一威士忌」能辨識一家酒廠的典型風格。而如果是來自「單一木桶」則會另外標示「Single Cask」或「Single Barrel」。

「調和 Blended」則是混合了同一品牌但來自不同酒廠的威士忌,而因為經過調味,調和威士忌的優點則是保持了品牌風格的穩定統一。

5. 威士忌的「年份」是什麼意思?

所謂的威士忌「年份」指的是酒液蒸餾後在橡木桶中「陳放」的時間,而根據蘇格蘭威士忌的法規,威士忌在木桶必須陳放「至少三年」否則不能被稱之為威士忌!

前面說了不管是「單一」(由單一酒廠但「不同木桶、不同年份」的酒液調製)或「調和」(來自不同酒廠、不同木桶、不同年份的威士忌)都是被調製而成的,而每一支酒瓶身上所壓的年份指的是該酒款所用來調配的所有酒中的「最低年份」,簡單來說,一支標榜「21 年」的威士忌,在它的配方中,所使用「最低年份的酒」就是「21 年」,而其他的原酒年份就只能一樣或更高,不可能再更低了!

而所謂的「無年份」最主要的因為該款威士忌調製的選酒年齡相差甚大,以約翰走路藍牌來說,它同時包含超過 30 年以上的老酒與 10 年以下的新酒(但因為法規的關係所以一定有超過三年),但也因為法令規定年份標示只能標記最低年份,所以遇到這種狀況時,很多酒商都會選擇直接不標年份!也是因為這樣的關係,所以許多的酒廠也會推出一些限量的無年份酒款,讓大家能嘗到稀有老酒的風味!

6. 關於橡木桶

用來製作酒桶的木桶原料多為歐洲橡木或美國白橡木,而將酒放入陳年的木桶以狀態可分成「有烘烤過」、「沒烘烤過」、「新桶」、「二手桶」等,不同的狀態理所當然的影響了酒的風味,而以威士忌來說,普遍喜歡使用「二手桶」來陳放。所謂「二手桶」顧名思義就是「裝過其他酒種的酒桶」,以台灣人喜歡的「雪莉桶 Sherry Cask」威士忌來說,就是指「該威士忌是在曾經裝過雪莉酒的二手桶中陳放」而來,威士忌其他常見使用的二手桶還有如「波本桶 Bourbon Cask」、「波特桶 Port Cask」、「馬德拉桶 Madeira Cask」……等。

而除了二手桶這類的風味橡木桶,其實不同的桶型因為高矮胖瘦容量大小等會影響酒的熟成速度,進而也會影響風味,所以不同桶型也是很多人會特別注意的,例如「邦穹桶 Puncheon」(容量與雪莉桶相當,但是形狀較矮胖,桶身短,桶徑寬)、「豬頭桶 Hogshead」(重量與一頭豬相當而得名,是威士忌常見的桶型之一)、「四分之一桶 Quarter Cask」(容量為美國波本桶的四分之一)……等。

【相關文章:【威士忌】名酒非蘇格蘭專利 盤點三個意想不到的世界級品牌產地 (按圖預覽)】

+ 8

7. 關於蒸餾器

我們在最前面提到了「蒸餾器」,蒸餾的原理在於「酒精」跟「水」的沸點不同,在水沸騰之際酒精早已成為蒸氣,再另外將酒精蒸氣冷凝後,如此就能將酒精與水分離,不過也不那麼完全,所以經過約多道的蒸氣程序就能得到越純的酒精!

不過我們要談的「蒸餾器」不是它原理,而是它的「類型」,因為不同的蒸餾器可也是會影響就的風味的呢!「蒸餾器」主要分成「壺式蒸餾器 Pot Stills」跟「柱式蒸餾器 Column Stills」兩種:

「柱式蒸餾器」蒸餾的效率高,能有效分餾出的酒精度較高的酒液,但這些酒液的香味和特徵都很不明顯。

「壺式蒸餾器」則是威士忌較常使用的蒸餾器,其中又分「直線型」(能使酒液口感較豐富)、「鼓出型」(能使酒液香味較厚實)、「燈籠型」(能使酒液較清爽淡雅)等。

8. 威士忌的「風土」是什麼意思?

「風土 Terroir」這個詞原本是使用在農作物、而酒最一開始是使用在「葡萄酒」上,主要說的是同樣的作物、農產品、甚至是酒,因為不同地區當地的習俗、土壤、降雨量、日照、天氣、氣候等因素,而造成不同的風味。

但除了蘇格蘭以外,例如日本、台灣自己製作的威士忌也都是使用蘇格蘭大麥、酵母,除了水之外,在經過蒸餾之後幾乎沒有什麼風土上的變化。不過近年來也有許多來自不同地區的威士忌,例如愛爾蘭、印度、以色列等,會開始自己當地種植出的大麥製作出「風土」不同的酒款!

【相關文章:【威士忌】專業威士忌網上搜尋工具玩風味配對 新手入門十個需知 (按圖預覽)】

+ 7

9. 威士忌的主要產地有哪些地方?

既然提到了不同地區的威士忌,除了我們一直常說的蘇格蘭跟美國,目前世界上出產威士忌有名的國家還有如:愛爾蘭、加拿大、臺灣、日本、印度、澳洲、紐西蘭、法國、瑞典、以色列……等。代表的品牌如:

蘇格蘭調和威士忌:皇家禮炮 Royal Salute、約翰走路 Johnnie Walker、百齡罈 Ballantine's……等。

蘇格蘭單一麥芽威士忌:百富 The Balvenie、麥卡倫 Macallan、格蘭菲迪 Glenfiddich、格蘭傑 Glenmorangie、格蘭威特 Glenlivet、格蘭多納 GlenDronach……等。

美國:傑克丹尼 Jack Daniel's、金賓 Jim Beam、野火雞 Wild Turkey……等。

加拿大:加拿大俱樂部威士忌 Canadian Club……等。

日本:響、山崎、白州、知多、余市、宮城峽、駒之岳、富士山麓……等。

印度:雅沐特 ARMUT、蘭普爾 RAMPUR、保羅約翰 Paul John……等。

以色列:GOLANI、Milk & Honey……等。

台灣:噶瑪蘭 Kavalan、Omar……等。

10. 什麼是「OB」什麼是「IB」?

「IB」就是「Independent Bottle」的縮寫,意思是「獨立裝瓶」;相對的「OB」就是「Official Bottle,原廠裝瓶」的意思。

「OB 原廠裝瓶」顧名思義就是原廠自己生產、自己裝瓶販售,但如「麥卡倫 The Macallan」、「格蘭利威 The Glenlivet」、「格蘭菲迪 Glenfiddich」等的酒廠名跟自己裝瓶販售的酒的品牌名稱一致,但也有如「蘇格登 The Singleton」只是品牌名稱,但它生產原酒的酒廠名其實並不叫「蘇格登」的狀況。

「IB 獨立裝瓶」是最早的賣酒方式,在古代還沒有「OB」概念之前,很多酒廠都會將酒一桶一桶的直接賣給餐廳、酒館、酒吧讓他們自己裝瓶,而因為全世界酒廠太多,所以許多無法自己裝瓶販售的小酒廠會選擇將原酒供應做成「調和威士忌」、或是讓是讓獨立裝瓶廠裝瓶成「單一麥芽威士忌」。

但因為「IB」歷史悠久,很多老「IB」名牌名聲甚至大過「OB」,所以也會有「IB」會買知名「OB」的特殊酒款來裝瓶另外販售,簡單來說就是一個威士忌的「選物店」或「選物品牌」的概念!

【相關文章:【威士忌】「單一」與「調和」各有千秋 了解怎釀造配合味蕾需要 (按圖預覽)】

+ 6

延伸閱讀:

關於威士忌你必須知道的5件事

為什麼一堆人覺得「威士忌」可以治病?而且還要配「蜂蜜」?

【本文獲「GQ Taiwan」 授權轉載,原標題:到底是「Whisky」還是「Whiskey」?威士忌的 10 個基本知識!】