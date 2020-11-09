香水入饌？Gradini聯乘法國傳奇香氛GOUTAL　下午茶可以如此夢幻

可能大家都知道，「味道」除了關乎於味蕾，更複雜的是來自嗅覺。食物如果只有味蕾能感受到的甜酸苦辣鹹未免太單調了吧，而食物的鮮味、花果香、以至是更多令人著迷的味道都是靠嗅覺體現出來的。所以氣味與飲食的關係向來微妙。

來到11月，餐廳都在準備聖誕新餐單，而位於中環．石板街酒店的Gradini意大利餐廳，最近就釋出一個聯乘消息，對方竟然是法國傳奇香氛品牌GOUTAL，後者更加會以其最新推出的Le Temps des Rêves橙花柑橘淡香水及皇牌Rose Pompon玫瑰香氛當中的天然成份配合食材入饌。

是次聯乘選用了GOUTAL的Le Temps des Rêves橙花柑橘淡香水及皇牌Rose Pompon玫瑰香氛（圖片來源：Gradini）

有著「調香詩人」之美譽的GOUTAL，選用者除了有皇室貴族，更有Leonardo DiCaprio、Benedict Cumberbatch以至是戴安娜王妃等品味名人。品牌在去年就進駐香港開設亞洲首間旗艦店，所以或者大家都相當熟悉了。品牌作品的成份都有迷人的大自然氣息，是次Gradini的下午茶設計取材自GOUTAL兩款別具標誌性的作品，名為「夢幻佳節香調下午茶」的法式美點，分別以清新柑橘果香及迷人玫瑰花香為主調配以柚子、佛手柑、玫瑰入饌，甜品方面有「玫瑰白朱古力慕絲」和「法式芝士蛋糕」，主要突顯出GOUTAL的溫柔高貴形象。

（圖片來源：Gradini）

至於鹹點就有「蟹肉、柚子及飛魚籽脆餅」、「青瓜配刁草忌廉芝士三文治」、「煙三文魚配青檸蛋黃醬脆筒」及「鴨肉醬配香橙果凍」，每一款都旨在昇華食材的特點，帶來豐富的層次感，藉由不同食材之間微妙的配合互相牽引，營造出獨特的品味體驗。

除了美點，還可以品嚐出色的特飲，有以橙香為主調，伴隨著青檸檬、紅苺、蜜糖及薄荷葉香氣的GOUTAL「夢幻香調」無酒精飲品；想要微醺感覺，又有GOUTAL「小甜心」雞尾酒，融合新鮮蜜桃、果茸、檸檬汁、蜜糖、迷迭香及伏特加，正如香水本身都有酒精，助以散發出醉人的芳香。

GOUTAL「夢幻香調」、GOUTAL「小甜心」雞尾酒（圖片來源：Gradini）