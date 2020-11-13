Cocktail︱粉紅淑女專屬Gin酒調酒教學　獨有果香男士也要喝一口

在香港愈來愈多朋友愛飲烈酒，烈酒是一種門檻較高的酒類，說的當然不是價錢，而是具備相關的知識，要不然很容易就會被濃烈的酒精嚇怕了。有說香港其實是很適合釀Gin酒的，因為最好的香料都能夠在香港找到。果不其然，Gin酒很快就繼威士忌之後成為了港人愛喝的烈酒，但兩者又有所不同，因為威士忌有著強烈的木桶風味，所以相對地只有較少以威士忌做基酒的Cocktail，然而，Gin酒本來就有一顆Cocktail魂，在Bar枱前面，想不到要點些甚麼，Gin & Tonic往往是必然之選。不過，有著濃濃香料風味的Gin到底如何分辨佳作？

Gin酒賦予Cocktail獨有的芳香，喜歡果香的可以試試「Gordon's Pink Gin in Your Way」（圖片來源：Gordon’s Gin）

在上世紀60年代之前，Gin在倫敦相當流行，所以我們常聽到的都是「London Gin」，Gin最初是用杜松子來釀製的，後來加上不同地區特色的草本植物，例如優質的Gin很多都會加入芫荽籽，又或者帶有麝香、多用來平衡口感的白芷根，有些則會加入柑橘皮，但帶有柑橘類香氣的亦可能會來自其他草本原料。

在品飲方面，主要是品嚐各種的香氣是否平衡、同時又具備一定的複雜度、有層次感，最先品嚐到的通常都是柑橘香，有些花香是很容易散失的，所以又要看看芳香是否持久。入口要順滑，沒有過多的入口刺激感，由於很多朋友會加Tonic，而Tonic本來又容易沖淡、蓋過Gin的風味，所以配合起來最好是稀釋了酒精感之餘，同時突顯了芳香，成為一杯怡人而具有濃郁風味的飲品。

「Gordon's Pink Gin in Your Way」調法：

近年烈酒都不只是男士的專利，女生也能夠接受到酒精的濃烈同時體會到烈酒的內涵，例如著名品牌Gordon’s Gin更加推出了一款紅樹莓和草莓口味的清新之選：Gordon’s Premium Pink Gin，別以為粉紅色會讓男生怕怕，獨特的胭脂紅色加上來自紅色水果的天然甜味和果香，其風味是任何人都會接受而且愛上。品牌的Gin酒向來以大膽突出的杜松子風味，加上順滑的質感以及絲絲的柑橘清香而令人著迷，這款Gordon’s Pink Gin有著口感上完美的平衡，非常適合用來調製特色Cocktail，在2017年推出至今已突破一百萬箱銷量，要說它只為女生而設？看來不是。

如果男士為女生送上一杯粉紅Cocktail定必令對方心情大好（圖片來源：Gordon’s Gin）

來到秋冬味蕾枯燥，品嚐Cocktail也想有著豐富的口感與層次感，加上點點Gin酒的刺激感，相信沒有人會拒絕。最近為迎接Gordon’s Pink Gin來港，剛好本地又有一家以粉紅為主題的酒吧Blush，特意推出三款特調Cocktail，而且品牌亦邀請世界五十大最佳酒吧之一Quinary的創辦人Antonio Lai創造了三款獨有之作，除了品嚐大師之作，其實這款Pink Gin也非常適合在家調製Cocktail，男士們為女伴調一杯，可能自己也忍禁不住要偷喝一口。

世界五十大最佳酒吧之一Quinary的創辦人Antonio Lai特別為Gordon’s Pink Gin創造了三款獨有之作（圖片來源：Gordon’s Gin）

Gin & Tonic人人都飲過，今次卻有由本地首屈一指的調酒師Antonio Lai操刀的粉紅變奏版，不妨在家試調這杯「Gordon’s Pink Gin and Tonic」（圖片來源：Gordon’s Gin）