【威士忌】威迷注意下年蘇富比春拍　Black Bowmore五代勢成焦點

蘇格蘭威士忌迷，有三個關鍵字總是令人雙眼發亮：艾雷島、雪莉桶、泥煤。而能夠將三者糅合而成具有標誌性的作品，就非Bowmore這家酒廠莫屬。向來我們難以找到出色的泥煤加雪莉桶風味之作，因為當中需要的時間／經驗與技術，非一日可煉成。當中就有一款酒是無論價錢多高昂，我們都會奮不顧身地想要試一口，正正是Bowmore出品的傳奇級珍釀「Black Bowmore」，如果今次說有機會可以收藏到系列的全部五款作品，你會捨得為此付出多大的代價？

Black Bowmore（圖片來源：蘇富比）

Black Bowmore的關鍵年份是1964年，在這一年酒廠引進了新的蒸餾技術，令品牌的釀造技術再進一步，而這突破所帶來的產物正正就是Black Bowmore。於1964年蒸餾之後，就注入五桶Oloroso雪莉桶，在當地最古老的酒窖封存陳年。直到1993年，品牌首次打開木桶，發現到酒體色澤已被賦予了深古銅色，是為時間的證明，因而被命名為「Black Bowmore」，當時29年的美酒已經深得威迷的歡心，聲名大噪，在隨後的兩年，再分別推出30年及31年的作品，隨著年份的增加，桶內酒精因為Angel’s Share而消失再加速陳化，美酒一年比一年更具價值，味道更加昇華。

再下一次推出第四款作品時，已經是2007年，當年以「The Trilogy」形式推出市面，而且已經是正值壯年的42年，此時，系列的價值已經得到幾何級數的上升，加上不斷有人打開一瓶又一瓶的美酒品嚐，已非隨便可以嚐得到的珍稀之作。最後來到2016年，被稱為最後一桶（The Last Cask）Black Bowmore面世，陳年50載，原本只售100英鎊的作品，價值已不能同日而語成為了拍賣級數，每一代的作品都有微妙的變化，如果試過五代的人相信在威士忌的人生路上已無撼，能夠集齊五代的話，更加是非一般的藏家。

首二代還有各2,000瓶面世，第三代只有1,812瓶，第四代剩下827瓶，最後一代50年之作世上只有159瓶，當時要價19,600美元一瓶。不過就在今年，其實酒廠又與Aston Martin 合作推出「Aston Martin × Black Bowmore DB5 1964」，只有25瓶、要價5萬英鎊，算是第六代或者特別版，但相信擁有的人少之有少。

Black Bowmore「Archive Cabinet」系列（圖片來源：蘇富比）

然而，別以為已經錯過了收藏的機會，因為在蘇富比2021年香港春季拍賣將會一次過拍賣五瓶珍藏Black Bowmore，並由著名匠人John Galvin設計訂製陳列櫃，整套成為Black Bowmore「Archive Cabinet」系列，成交預料可達4,000,000港元，買家還可以獲邀造訪Bowmore酒廠，而拍賣收益亦會捐給艾雷島上一所慈善機構，入手心頭好同時還能成就善舉。