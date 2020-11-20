香港首個雞尾酒節一洗疫情頹氣　30家酒吧推出百款專屬Cocktail

新冠肺炎疫情已一年了，這一年大家最缺乏的定必是愉快的心情，當中最大的因素很可能是未能到處品嚐好東西，也不能與三五知己暢飲一番。的確，藉著摸酒杯底不吐不快，心中的鬱結都能夠抒解。到底我們有多久沒有享受過香港這不夜城的晚上？還在沈溺在憂鬱的氣氛當中，剛好就有一個好節目可以讓我們與朋友、伴侶去試試匠心獨運的雞尾酒，同時了解一下本地酒吧的新動向，享受美酒與環境，正是本地首度舉行的「香港雞尾酒節」。

Rubia（圖片來源：hkcocktailweeks）

在即日起至12月10日期間，本地有近30家以雞尾酒而聞名的酒吧與餐廳參與是次活動，尤其是在疫情期間大家早已對本地酒吧相當陌生了吧，除了要品嚐約100款特別為活動而設計的出色雞尾酒，更重要的是可以與調酒師加深認識，了解本地的雞尾酒文化。以下將會介紹部份酒吧以及其特色雞尾酒，看中合心水的話，不妨在活動網頁上訂票，兩種門票分別有福袋一個及3個或5個雞尾酒代幣，每個代幣可換領一杯特色雞尾酒，適用於參與活動的全部酒吧。

參與酒吧與特色雞尾酒：

【Tell Camellia】

【11 Westside】

【001】

【DoubleShot by Cupping Room】

【Kukure】

【Rest】

【Rubia】

【The Poet】

【Whisky and Words】