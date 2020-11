中國白酒竟有雞尾酒甚至啤酒？一文看清如何區分八大名酒

中國白酒是為世界六大蒸餾酒,也常被稱為是最剛烈的一種,向來不勝酒力之人總是聞之色變,一旦懂得品嚐卻往往令人心動,有說中國白酒的釀造史可以追溯到公元前7,000年,但事實上來到今天,真正懂它的人卻不多,所以在20年前,一個由Mr. Craig Butler成立、匯集了中西國家對白酒有興趣與研究之人的「白酒協會」,就致力讓中國白酒文化於全球推廣,於最近,協會甚至推出了白酒雞尾酒與啤酒,誓要讓世人驚艷。

圖片來源:白酒協會

白酒協會向來以不同的方法去推廣中國白酒,旨在突顯白酒耐人尋味的複雜性和絲絨般順滑的口感,更大膽地加入西方元素,為大家帶來兩款精釀啤酒和六種雞尾酒。前者與英國精釀啤酒合壁,這款白酒啤酒更榮獲了2020亞洲啤酒大賽雙金獎。此外,向來烈酒的廣泛認知都有賴於透過作為基酒來調雞尾酒而令人容易接受,而且調得好的雞尾酒甚至可以突顯出烈酒的特質,中國白酒亦然,是次的六款「白酒協會」再製酒以不同的風格呈現白酒的風味,例如「The Spirit of Family」細膩的荔枝甜香、「The Spirit of Life」天然蜜桃的甜美氣息、以及「The Spirit of Love」的濃郁的櫻桃風味等。

「白酒協會」再製酒:

The Spirit of Life(酒精濃度40%)頂級花香白酒與天然蜜桃的甜美氣息結合,煥發活力。適合倒入經典的馬天尼酒杯中,撒上碎冰享用,讓花果香氣延展綻放。(圖片來源:白酒協會)

「白酒啤酒」:

此外,如果對中國白酒有興趣,可以先了解八大名酒作為入門,它們的品飲方式、歸類方式都與其他酒類不同,並不能純粹以地區性來分類,卻是以香味風格作為區分,總體而言有「十二香型」、「八大名酒」: