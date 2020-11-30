【John Walker & Sons XR 21】冬天是威士忌季節　看門口奢華之選

近日氣溫驟降，在身體還未適應之時，卻驚覺冬日及聖誕氣氛終於來臨了，冬天向來都是烈酒的旺季，除了灼熱的酒精可以為身體帶來溫暖，配起冬天專屬的一些Full Body口感食物也是一絕。特別是聖誕節，威士忌帶來紅色水果、溫暖的木質風味、少許的辛香料口感，總是別具冬日節慶感覺。當大家開始物色一瓶好酒時，就要提提大家Johnnie Walker已經推出了最新的奢華之作John Walker & Sons XR 21，口感豐富細膩，用來細味或者暢飲亦可。

推薦配上街頭隨處可見的炒栗子，就如專為香港的冬日而設（圖片來源：Johnnie Walker）

Johnnie Walker這個品牌大家聽得多，熟悉它的朋友定會知道，向來會選用一些非常著名的酒廠來調和威士忌，將各種蘇威特色共冶一爐。這款XR 21亦然，採用了罕見的三階段調和方法，先有罕有的Port Dundas最少熟成21年的穀物威士忌作為基底，帶來Creamy的基調，再以放入美國橡木桶中熟成的威士忌來增加層次感，最後以Speyside酒廠如Mortlach和Cardhu的單一麥芽威士忌，賦予作品豐富的水果，麥芽和栗子風味。以上酒廠都是享負盛名、獨當一面的蘇威，這豪華配搭結合起來非常平衡，底蘊的奶油香又令人感覺非常溫暖窩心。

品牌的作品向來以穩定高水準加星級酒廠調和來吸引支持者，調和的「配方」都經深思熟慮，為何說XR 21很適合冬日，除了剛說到的特色，是因為甜蜜的蜂蜜、香料回味和微微煙燻感都很符合冬日的味蕾需要，還有柑桔皮、成熟的熱帶水果和焦糖風味在煙草和葡萄乾的味道中迴旋，令人回味非常，濃郁的口感持久不散，正是為了餵飽肌渴又枯燥的味蕾而設，21年的陳年熟成也滿足到有要求的酒客。

根據其特點，品牌推薦配上街頭隨處可見的炒栗子，整件事在吹著冷風的今天搭配起來簡直是完美。最後，可能大家今年早就聽過XR 21的消息，原來是特意為這個2020年而推出，是為紀念John Walker孫子Alexander Walker二世在一百年前授獲英國騎士勳章，以彰表其作為調酒大師及對酒界的貢獻。這款作品售價為998港元，實在是對得起價錢有餘，加上精美酒瓶設計實是「看門口」之選。

冬天有著諸多節慶日子，入手看門口之作是必須的（圖片來源：Johnnie Walker）

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