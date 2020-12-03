【聖誕節2020】農田直送日式大餐　必試塚田農場季節限定豚肉火鍋

每年這個時候都是忙碌的月份，因為整個12月恍如為了聖誕而設，除了忙著挑選心意禮物，當然還有聖誕大餐，還要分別與情人、家人、朋友吃至少三頓，若果不及早準備，到時沒有訂好位、選擇不佳就蒙受不必要的責備了。日本菜總是百搭，不會令人失望，要說到近來在香港備受注目的新開日本餐廳，就不得不提位於海港城的塚田農場，是自2017年進駐香港之後所開的首家分店，品牌最著名的莫過於是「農田直送餐桌」的理念。

四川辣子雞風炭燒宮崎地頭雞（$238）（圖片來源：塚田農場）

老實說，向來鐘愛日本美味的朋友，其中一個執著點就是新鮮而優質的食材，「日本直送」四個字就能令饕客放下金錢，塚田農場秉持這一點，更加是由農場就開始嚴選食材。享用日本菜的另一重點就是時令，最近餐廳設計的季節限定菜單，就有來自宮崎縣的「宮崎地頭雞」和「まるみ（Marumi）豚肉」、還有來自鹿兒島的「黑薩摩雞」和「南洲天然豚肉」等。位於日本最南端的宮崎縣及鹿兒島，向來都以物產富饒而聞名，也是饕客天堂，最特別的是當地人對於禽畜飼養以及生長環境都非常講究，所以成為了日本著名的豚肉及地雞產地。

「MARUMI豚肉美人涮涮鍋」（$520）（圖片來源：塚田農場）

在是次季節限定菜單中，必嚐的就有用上宮崎縣川南町農場出產的「まるみ（Marumi）豚肉」的「MARUMI豚肉美人涮涮鍋」，火鍋在冬日特別適合，而且賣相精美，一見動容。是次還可以嚐到來自日本的走地雞，正是宮崎縣名物「地頭雞」，自由放養時間比起一般地雞長四個月，所以賦予雞肉上佳的多汁肉質，而且脂肪含量較低。用上宮崎地頭雞入饌的菜式包括「宮崎地頭雞肉牛油果配芥末醬油」以及「四川辣子雞風炭燒宮崎地頭雞」，有辣有不辣，前者清新突顯雞肉滋味，後者以日本地雞配川式風味，也是令人耳目一新。

更多菜式：

來自日本鹿兒島的名物「黑薩摩雞」：

「芝士燴黒薩摩雞伴野菜」（$98），「黑薩摩雞」曾經是當地引以自豪的鬥雞品種，經混種改良後方成為鹿兒島的著名特產。此「黑薩摩雞」在九州南部的土地上放養生長，令雞隻的油脂分佈均勻，肉質口感柔軟鮮甜。（圖片來源：塚田農場）

「黑麻油走地雞白濃湯餃子」（$420）（圖片來源：塚田農場）