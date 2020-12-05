【聖誕節2020】聖誕大餐配美酒新嘗試　認識意大利酒區Alto Adige

聖誕是一個要盡情享用美食的節日，這個西方節慶最好當然是用葡萄酒來配佳餚，藉著這個重要日子，不妨就來試試一個不為人知，卻又傳奇的意大利酒區Alto Adige。

Alto Adige位於意大利國內為佔地最小，海拔最高的阿爾卑斯山上（圖片來源：The Consortium of Alto Adige Wines）

Alto Adige在過去二十年才廣為人知，而且在近年才低調地進入香港市場，卻在極短時間內成為意大利頂級的白葡萄酒產區，當中取決在極佳的風土以及當地酒莊和農民的努力。作為歐洲最古老的葡萄酒產區之一，它佔意大利葡萄酒總產量的1%，但由於風土多元，所以可以同時種植多達二十種果香主導的葡萄品種。

Alto Adige酒區有著於冰河時代間構成由不同土壤類型組成的複雜泥層，當中包含多達150種岩石。（圖片來源：The Consortium of Alto Adige Wines）

Alto Adige位於意大利國內為佔地最小，海拔最高的阿爾卑斯山上，那裡有著複雜土壤類型，可以追溯至冰河時代。其溫和的大陸氣候帶來一年超過300天晴天以及充足的降雨。由於此等多樣化的風土，由性格活潑的氣酒丶芳香純淨的白酒丶優雅的紅酒丶迷人的甜酒都一應俱全，而且幾乎全部都獲意大利法定產區葡萄酒（DOC）認證。

（圖片來源：The Consortium of Alto Adige Wines）

例如酒區的旗艦品種Pinot Grigio就以味美複雜、果味十足而聞名，除了經典地配上魚類食物，其實所以意大利美食都適合。作為開胃酒就有Yellow Muscat，為大家帶來地中海氣息，陣陣柑橘芳香及各種芳韻點亮味蕾。至於Gewürztraminer就以其豐盈香料及熱帶水果香氣而引人入勝。想要清新風格的，又有Pinot Blanc充滿著蘋果丶梨子及檸檬的香氣，以及活潑的酸度配並前菜或海鮮都風味絕佳。

紅酒方面，「產區大使」Lagrein是為代表，酒體豐盈如絲幼滑，有著柔軟酸度，略帶辛香。配紅肉及芝士一流。此外，柔和優雅的Pinot Noir帶有濃郁的漿果香氣，也是出色之作。最後配上甜點，就有來自西西里島的Red Muscat，有著玫瑰花瓣及肉荳蔻之美味，是為芳香濃郁的甜點酒。