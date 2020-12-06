【聖誕節2020】矜貴菜式慶佳節　蘭桂芳高級餐廳限定菜式放縱味蕾

【聖誕節2020】踏入12月上旬，到處亮起的燈飾彷彿加快了節日的來臨，又是時候為派對晚餐準備一下了吧？每逢節日都必會擠滿人的蘭桂芳，今年即使受疫情所限，當中一系列的高級餐廳依然為饕客們精心準備了多款用料上乘的菜式，絕對是慰勞自己和摯愛的好選擇，讓大家一邊享受美食，一邊送走2020年！

一向以精緻意大利菜而為人熟識的Aria，它的行政總廚Andrea Zamboni就趁著聖誕節和元旦的來臨，設計了一系列特色菜式，當中用上了多種冬季時令食材，配搭其招牌菜，令客人品嚐到意大利地道的風味。

今次菜單首有非常

龍蝦扎爾達意大利飯配鯷魚沾醬（Aria）

少見的比目魚餛飩、配上小龍蝦、柑橘和羅勒，總廚更提及其創作靈感源自他非常喜歡的小籠包，有創意之餘也顯得對香港食客的心意。另一道令人十分滿足的法式滑蛋薯蓉配魚子醬、白松露、三文魚籽及鵪鶉蛋，更是其招牌菜式，總廚以利沃諾雞蛋製作成炒蛋，配上水煮鵪鶉蛋、白松露、三文魚籽以及Royal Caviar Club魚子醬，廣受好評，值得大家一起分享。最後濃郁鮮味的龍蝦扎爾達意大利飯配鯷魚沾醬，帶著意大利南北部的風味。大廚Andrea以偏濃郁的Zarda醬汁(香辣大蒜番茄醬汁)及藍龍蝦作配搭，另外亦伴上Bagnacauda Fondue (皮埃蒙特熱沾醬)，是以鯷魚和大蒜製作而成，令菜式的整體味道更豐富。

另外兩間非常受歡迎的西餐廳Porterhouse 及Ciao Chow，亦推出了節日套餐，當中分別有香煎鵝肝、香煎鹿腰肉、冬季黑松露焗龍蝦等矜貴食材，是放縱味蕾的精緻菜式。

Aria 七道菜聖誕晚餐 12月24及25日（每位$1,688元） 七道菜新年除夕晚餐 12月31日（每位$1,488元） Ciao Chow 節日菜式12月21日至31日（$198起） Porterhouse 六道菜節日套餐 12月24至27日（每位HK$888） 六道菜除夕套餐 12月31日（每位HK$988） 節日自助午餐 12月25至27日（成人每位$448、3-11 歲小童每位$224 ） 第一時段: 11:30 - 13:30 (兩小時) 第二時段: 13:45 - 15:45 (兩小時)

香港人慶祝，又怎少得日本菜？日式居酒屋Kyoto Joe、Tokio Joe 與FUMI 將於今個聖誕及新年以為客人帶來一系列日本美食，當中包括節日套餐、早午半自助餐，提供新鮮壽司、刺身、即叫即製的創意卷物。Kyoto Joe更有來自爐端燒吧的招牌燒物，其中包括佐賀A4和牛、宮崎豬肉、九州華味鳥，以及期間限定的清酒推廣。一個價錢可以嚐到新鮮魚生刺身及日式料理，是一起慶祝的好地方。

Kyoto Joe

Kyoto Joe 聖誕晚餐 12月24及25日（每位$780元 (兩位起)） 訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位港幣500元訂金的客人均可尊享9折優惠除夕夜晚餐12月31日（每位$980元） 訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位港幣500元訂金的客人均可尊享9折優惠 北海道節日早午半自助餐 12月5日至12月27日（成人每位$488元、3至11歲小童每位$288元） 訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位港幣500元訂金的客人均可尊享9折優惠

FUMI 六道菜節日晚餐 12月25, 26 及31日（每位$888） 節日自助早午餐 12月25, 26 及27日（成人每位 $480、3-11歲小童每位$280） 訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位$200元訂金可享9折及買三送一優惠聖誕及除夕夜自助晚餐12月24和31日（成人每位 $750、3-11歲小童每位 $380） 訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位$200元訂金可享9折及買三送一優惠