【聖誕節2020】矜貴菜式慶佳節 蘭桂芳高級餐廳限定菜式放縱味蕾
/ 2020.12.06
一向以精緻意大利菜而為人熟識的Aria，它的行政總廚Andrea Zamboni就趁著聖誕節和元旦的來臨，設計了一系列特色菜式，當中用上了多種冬季時令食材，配搭其招牌菜，令客人品嚐到意大利地道的風味。
今次菜單首有非常
龍蝦扎爾達意大利飯配鯷魚沾醬（Aria）
少見的比目魚餛飩、配上小龍蝦、柑橘和羅勒，總廚更提及其創作靈感源自他非常喜歡的小籠包，有創意之餘也顯得對香港食客的心意。另一道令人十分滿足的法式滑蛋薯蓉配魚子醬、白松露、三文魚籽及鵪鶉蛋，更是其招牌菜式，總廚以利沃諾雞蛋製作成炒蛋，配上水煮鵪鶉蛋、白松露、三文魚籽以及Royal Caviar Club魚子醬，廣受好評，值得大家一起分享。最後濃郁鮮味的龍蝦扎爾達意大利飯配鯷魚沾醬，帶著意大利南北部的風味。大廚Andrea以偏濃郁的Zarda醬汁(香辣大蒜番茄醬汁)及藍龍蝦作配搭，另外亦伴上Bagnacauda Fondue (皮埃蒙特熱沾醬)，是以鯷魚和大蒜製作而成，令菜式的整體味道更豐富。
另外兩間非常受歡迎的西餐廳Porterhouse 及Ciao Chow，亦推出了節日套餐，當中分別有香煎鵝肝、香煎鹿腰肉、冬季黑松露焗龍蝦等矜貴食材，是放縱味蕾的精緻菜式。
Aria
七道菜聖誕晚餐 12月24及25日（每位$1,688元）
七道菜新年除夕晚餐 12月31日（每位$1,488元）
Ciao Chow
節日菜式12月21日至31日（$198起）
Porterhouse
六道菜節日套餐 12月24至27日（每位HK$888）
六道菜除夕套餐 12月31日（每位HK$988）
節日自助午餐 12月25至27日（成人每位$448、3-11 歲小童每位$224 ）
第一時段: 11:30 - 13:30 (兩小時)
第二時段: 13:45 - 15:45 (兩小時)
香港人慶祝，又怎少得日本菜？日式居酒屋Kyoto Joe、Tokio Joe 與FUMI 將於今個聖誕及新年以為客人帶來一系列日本美食，當中包括節日套餐、早午半自助餐，提供新鮮壽司、刺身、即叫即製的創意卷物。Kyoto Joe更有來自爐端燒吧的招牌燒物，其中包括佐賀A4和牛、宮崎豬肉、九州華味鳥，以及期間限定的清酒推廣。一個價錢可以嚐到新鮮魚生刺身及日式料理，是一起慶祝的好地方。
Kyoto Joe
Kyoto Joe
聖誕晚餐 12月24及25日（每位$780元 (兩位起)）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位港幣500元訂金的客人均可尊享9折優惠除夕夜晚餐12月31日（每位$980元）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位港幣500元訂金的客人均可尊享9折優惠
北海道節日早午半自助餐 12月5日至12月27日（成人每位$488元、3至11歲小童每位$288元）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位港幣500元訂金的客人均可尊享9折優惠
FUMI
六道菜節日晚餐 12月25, 26 及31日（每位$888）
節日自助早午餐 12月25, 26 及27日（成人每位 $480、3-11歲小童每位$280）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位$200元訂金可享9折及買三送一優惠聖誕及除夕夜自助晚餐12月24和31日（成人每位 $750、3-11歲小童每位 $380）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂及繳付每位$200元訂金可享9折及買三送一優惠
Tokio Joe
六道菜聖誕套餐12月24及25日（每位HK$700 (兩位起)）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂可享9折優惠
八道菜除夕套餐 12月31日（每位HK$850 (兩位起)）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂可享9折優惠
節日自助午餐 12月25至27日（成人每位$480、3-11歲小童每位$280）
訂座優惠：於12月13日或之前預訂可享9折優惠