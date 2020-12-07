法國三寶：香檳、米芝蓮餐廳與水晶　三方聯乘打造極致感官享受

法國香檳、米芝蓮星級法國餐廳，還有法國水晶，三方面都是獨當一面，配合起來可見得是星級組合，是多麼奢華的感官體驗。是次要介紹的就是由歷史悠久的香檳品牌Maison Perrier-Jouët推出的「The Art of Revealing Nature」盛宴，結合大自然與藝術，聯乘的單位還有米芝蓮星級餐廳L′Envol以及法國知名水晶店Daum。

Perrier-Jouët 將旗下經典香檳 ── Grand Brut, Blanc de Blancs and Blason Rosé重新包裝。新設計包裝盒由100%可回收環保材料製成（圖片來源：Maison Perrier-Jouët）

Maison Perrier-Jouët相信大家都認識，最標誌性的地方莫過於是美麗的酒瓶，向來都是婚宴必備之選。酒瓶上迷人的花兒，代表著Chardonnay葡萄所擁有的複雜花香味，再由品牌自1811年傳承至今的八位酒窖大師的釀酒工藝將之化成藝術般的味覺體驗，品牌向來都一直以對大自然的熱愛為題材展現藝術之情。

L′Envol的招牌菜式L′Oursin D′Hokkaido 配上 Perrier Jouët Belle Epoque 2012。（圖片來源：Maison Perrier-Jouët）

今回的合作，首先由L′Envol的首席廚師Chef Olivier Elzer以招牌菜式L′Oursin D′Hokkaido 配上Perrier Jouët Belle Epoque 2012。所用的食材精挑細選，有北海道海膽、科西喜鵝肝蝦，加以辣椒、茴香、檸檬和橄欖油作調味，然後配上香濃花香的Belle Epoque，每一口都似是大自然的精華所在。此外又有L′Envol甜點大師Mandy Siu準備的「La Douceur Surprise」，用上只在秋夏之間當造的法國野生冷凍瑪哈草莓製成，配上Perrier Jouët Belle Epoque Rosé 2012可以突顯出甜品的複雜層次。

「La Douceur Surprise」配上Perrier Jouët Belle Epoque Rosé 2012（圖片來源：Maison Perrier-Jouët）

在享用美酒佳餚的同時，眼下還有Daum的水晶藝術品伴隨著。這個著名水晶品牌大家可能都聽過，向來都是國際聞名的水晶藝術工匠，以卓越水晶雕刻技術為傲，還與過百位著名藝術家合作研創新作，例如Salvador Dalí、Arman和Philippe Starck。但說到最突出的工藝，還是唯一利用「pâte de verre」（玻璃漿）技術製作水晶雕刻。

是次展出的作品都呼應主題展現對大自然的熱愛，當中最吸引眼球的有「Paloma by the Mexican architect Ramirez Vazquez Pedro。Ramirez Vazquez Pedro」，Ramirez Vazquez Pedro是為二十世紀墨西哥最具影響力的建築師之一，他為墨西哥市重塑容貌，最著名之作有瓜達盧佩聖母大教堂和國立人類學博物館。鴿子雕刻「Paloma」就以柔軟材質雕刻而成，光滑而細膩，也有著統一和純潔之象徵。