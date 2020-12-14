【獺祭】清酒最強聯乘日本MOS Burger推出奶昔　小朋友都飲得？

近年清酒愈來愈多朋友去研究，畢竟清酒是日本飲食文化中相當重要的一環。但別以為清酒只是適合配傳統的日式料理，要是配上漢堡飽會否有更令人驚喜的感覺？

圖片來源：MOS Burger／獺祭

最近日本著名的清酒品牌「獺祭」就釋出與MOS Burger聯乘的消息。MOS Burger作為日本的快餐向來都喜歡與各大品牌聯乘，頻頻的新意對得住支持者。今回的可就是被譽為「最強」的合作對象獺祭。獺祭這款清酒相信大家都不會太陌生，因為它就在清酒的潮流中脫穎而出，今年更加推出別注版參與拍賣迎來不錯的成績。而是次在MOS Burger推出的產品卻不是清酒，而是奶昔。

蘇富比拍賣於11月帶來六瓶來自獺祭的「超越極致」山田錦2019年度優勝米限量系列清酒（圖片來源：蘇富比）

這款奶昔的味道特別香甜，原因是獺祭清酒所選用的山田錦被譽為「酒米之王」，其特點是心白大、蛋白質少、外層硬度高方便磨研，對清酒而言相當適合釀造酒米精碾度高的作品。而事實上，獺祭的野心正正就是推出酒米精碾度最高的日本酒，本來目標是25%，但在釀造的過程中竟然就有酒廠率先推出了精米步合度24%的作品，於是獺祭就毅然追求23%，光是磨米就用上了七日，正是推出的「二割三分」，代表著23%，是為獺祭最引人入勝之處。

獺祭酒廠（圖片來源：獺祭）

為何要追求「23」這個數字，是因為愈接近米心就愈是香甜，同樣道理之下，用來製作奶昔，也能繼承出香甜的風味，而且有著非常高的營養度，大朋友小朋友都能享用，因為是無酒精的。是次的企劃相當令人期待，可惜的是只在日本的MOS Burger推出，於今年12月26日「Boxing Day」正式開售，價錢為334日元（小杯）、399日元（中杯），而且只能以單品發售。