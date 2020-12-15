Brad Pitt｜畢彼特花上5年打造　全球限量2萬瓶玫瑰香檳正式登場

今年9月，畢彼特率先預告他花了五年時間打造的玫瑰香檳即將推出市場，令不少朋友非常期待。踏入12月，首批全球産量僅20,000瓶的作品已陸續開售，而香港更是首批推出FLEUR DE MIRAVAL的亞洲城市之一；雖然這支玫瑰香檳先以畢彼特的名字打響了名堂，但了解他的合作伙伴是扎根香檳區並已發展到第六代的 Péters 家族及隆河谷產區酒莊鉅子Perrin家族後，就會知道它不單純是明星效應下的產物，而是結合葡萄種植者的專業知識和技能的精心之作。

Brad Pitt畢彼特花上5年打造自家香檳（FLEUR DE MIRAVAL）

平日有嚐玫瑰香檳的朋友，應該不難發現在大多的作品中都會帶著紅酒的氣息；而FLEUR DE MIRAVAL 就在配搭葡萄方面有特別的安排，75%採用不同年份的霞多麗葡萄（Chardonnay），其餘25%就講究地選用從一級園等級的Vertus採購、樹齡年輕一點的黑皮諾（Pinot Noir）；這樣的配搭除了為作品增添浪漫的粉紅色外，亦能夠令香檳整體的味道與香氣更和諧；加上在製作的過程中，FLEUR DE MIRAVAL使用相對困難的放血法（Saignée method）提取，在發酵時令果液在短時間內與葡萄皮接觸帶出粉紅色，比起相對簡單的混合法（Blending method），釀酒師堅持不混合紅酒，避免作品中帶著丹寧。

FLEUR DE MIRAVAL在推出市場之前，會被安放於Oger Le Mesnil-sur-Oger的漆黑酒窖之中，不除酵母殘渣陳年三年。由於香檳對紫外線和陽光特別敏感，同時很容易因而受損，因此每個FLEUR DE MIRAVAL酒瓶都經過上漆，當中濃郁的紅加侖和紅莓香氣，和來自霞多麗的細膩礦物特質都得以好好保存，確保到開瓶一刻能以最佳狀態被大家品嚐。

雖然品酒的口味各有不同，有人會喜歡帶著丹寧味的玫瑰香檳，亦有人選擇格調獨特的作品；而獲得A.S.I.世界最優秀侍酒師2007年大賽冠軍的著名侍酒師Andreas Larsson，就對FLEUR DE MIRAVAL就給予95的高度評分，亦是他給予玫瑰香檳最高評價的頭三甲。嚐酒無數的Larsson認為FLEUR DE MIRAVAL的前期有著白堊、烤榛子、杏仁餅、新鮮牛油、粉紅柑橘和檸檬草香氣，到後來黑皮諾會於杯中散發出碎紅莓、櫻桃和薑餅的香氣，整體細膩而平衡，結構優雅；相信隨著年份漸長味道亦會再度昇華。