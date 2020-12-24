烈酒專家Eddie Nara以Hendrick's Gin獨有風味調配經典雞尾酒變奏

近來相信大家都習慣了待在家中，自然地又會想將為居家生活提升一點格調，品飲一些酒會是一個好選擇，反正也難以出外流連酒吧。烈酒有一個好處，就是既可以淨飲，又可以調配雞尾酒，綜觀六大烈酒，如果想要微醺之餘，又不想因為濃濃的酒精感望而生畏，別具個性的Gin酒可能會是一個不錯的選擇。是次我們有幸請到本地的烈酒專家Eddie Nara為大家介紹一款來自英國的著名Gin酒品牌Hendrick's Gin，而且還會教大家如何調配一杯好的雞尾酒。 攝影：黃寶瑩

本地烈酒專家Eddie Nara

杜松子之外的清新

六大烈酒之中，Gin是一款「White Spirits」，原因是絕大部分的Gin都不會入木桶陳年而加深顏色。相信對「Dark Spirits」有認識的朋友，會知道它有七成以上的味道都來自木桶，那麼難道代表White Spirits就不比Dark Spirits更具個性與風味？Eddie指出：「Gin酒是一款蒸餾烈酒，會用上很多不同的原材料及香料來蒸餾，賦予它們豐富而迷人的口感和風味，例如Hendrick's Gin的原材料就多達11種，當中最重要的當然是杜松子，而且蒸餾完更會加入青瓜，以及玫瑰精油來增添風味，是它的一大特色。」

Hendrick's Gin的原材料有多達11種，當中最重要的是杜松子，而且蒸餾完更會加入青瓜以及玫瑰精油來增添風味

輾轉在英國盛行的Gin

Gin的其中一個原名為Jenever，即是杜松子酒的意思，也是它的主要風味來源，而且歐盟法律有所規定，Gin是一定要加入杜松子的，當中迷人的草本芳香與辛香最引人入勝。此外，Hendrick's Gin是來自英國的品牌，Gin其實本來的原產地為荷蘭，由於有利尿、解熱之功用，所以也會當為藥酒之用，但就在17世紀發生英荷戰爭時，英國軍人從中發現到Gin的奇妙功效與迷人味道，於是就引入英國掀起一股風潮，後來英國更加成為了Gin的一大產國。不過Eddie也指出，除了英、荷等發源地，其實現在於世界各地以至是亞洲都紛紛出現Gin酒廠，難怪在本地我們也見到愈來愈多人愛上Gin。

Gin酒世界聞名，其中一大原因是用作為雞尾酒的基酒

在家調配經典雞尾酒

Gin走遍世界，其中一大原因就是很多款雞尾酒的基酒，可惜的是，這一刻的我們未必有機會出外到酒吧品嚐調酒師的作品，其實在家調配的話又有難度嗎？「節日將至，如果有機會在家舉行派對的話，Gin雞尾酒會是一個簡易入門的選擇，只要我們在家準備大量的Tonic Water或Soda Water，以及因應口味而準備一些花香或果香的糖漿，就能夠輕易調配出Gin的雞尾酒。」

Eddie指出，只要在家準備Tonic Water及合口味的糖水，自家調配經典雞尾酒難度不大

最常見的Gin雞尾酒絕對是Gin & Tonic，正如Eddie所說，這也是非常容易上手的作品。如果用上Hendrick's Gin的話，Eddie就建議大家可以加上一片青瓜作點綴，與酒體散發著的清新青瓜芳香非常合襯。「除此之外，其實也有朋友會喜歡淨飲，可以加一塊大冰塊，又或者直接放在冰箱冷藏都很適合。」

玫瑰味的糖水可以突顯Hendrick's Gin獨有的風味

經典雞尾酒變奏

適逢期會，是次就正好邀請Eddie教大家調配兩款以Hendrick's Gin為基酒的經典雞尾酒之變奏，點亮大家的味蕾。首先有著名的意大利雞尾酒Negroni，一般都會以Gin、甜苦艾酒、金巴利酒和橙皮調配，而這款Negroni Twist則會加入橙味的糖漿，可以加強酒本身的特性；至於另一款Gin Fizz Twist則在Gin酒、蛋白、檸檬汁之上，再加入玫瑰味的糖水，除了突顯Hendrick's Gin獨有的風味，還將整杯作品變成粉紅色，實在是視覺與味覺之雙重享受。

Negroni Twist by Eddie Nara

Gin Fizz Twist by Eddie Nara

另外值得一提的是，是次Eddie示範調配雞尾酒之處正是向來吸引眼球的Foxglove。設計上有著濃厚的紳士神祕韻味，這家位於中環的奢華氣派酒吧餐廳，分為三個區域分別以飛機艙、火車頭以及圖書館的設計為靈感，復古味濃又不乏時尚氣息，與是次的經典雞尾酒變奏有著異曲同工之妙，非常適合紳士們用餐、品酒與享樂。